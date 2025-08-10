Φοιτητική στέγη: «Αγώνας δρόμου» για ανεύρεση κατοικιών

Η φοιτητική στέγη στην Ελλάδα βρίσκεται σε τροχιά συνεχούς ανόδου τιμών, με τις έξι μεγάλες πανεπιστημιουπόλεις να καταγράφουν εντυπωσιακές αυξήσεις στα μισθώματα κατοικιών την τελευταία δεκαετία καθώς η ζήτηση υπερβαίνει την προσφορά.

Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Φοιτητικών Κατοικιών 2025 της GEOAXIS Property & Valuation Services, της πρώτης πιστοποιημένης εταιρείας εκτιμητών ακινήτων, η μεσοσταθμική αύξηση των ζητούμενων μισθωμάτων φθάνει το 7,3% σε σχέση με πέρυσι και το 110% σε βάθος δεκαετίας, με την Αθήνα να προηγείται καταγράφοντας άνοδο 147%. Η τάση δημιουργίας ιδιωτικών φοιτητικών εστιών και η αύξηση της συγκατοίκησης αναδεικνύονται ως νέες στρατηγικές λύσεις, ενώ η ΠΟΜΙΔΑ προτείνει σειρά πρακτικών συμβουλών προς φοιτητές και γονείς για ανεύρεση στέγης.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του newsit.gr πατώντας εδώ