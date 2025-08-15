Το αδιέξοδο της φοιτητικής κατοικίας – Οι τιμές και οι νέες φοιτητικές εστίες

Σταυρόλεξο για δυνατούς λύτες αποδεικνύεται ότι είναι για ακόμη μία φορά η εύρεση φοιτητικής κατοικίας, καθώς εκτός του ότι οι τιμές συνεχίζουν να ανεβαίνουν, το απόθεμα των διαθέσιμων κατοικιών στις φοιτητούπολεις μειώνεται ραγδαία.

Ανάσα ωστόσο αναμένεται να δώσουν οι φοιτητικές εστίες που θα κατασκευαστούν τα επόμενα χρόνια μέσω ΣΔΙΤ, την ώρα που γίνονται προσπάθειες να ανακαινιστούν και οι λιγοστές υφιστάμενες φοιτητικές εστίες που υπάρχουν. Η εικόνα που προκύπτει από την πρόσφατη έρευνα της Geoaxis είναι αποκαλυπτική, καθώς στην Αθήνα, οι τιμές ενοικίων για φοιτητικές κατοικίες έχουν εκτιναχθεί κατά 147% από το 2016 μέχρι σήμερα. Η συγκατοίκηση, που θα μπορούσε να λειτουργήσει ως «ασπίδα» απέναντι στο κόστος, παραμένει περιορισμένη, με εξαίρεση τους Κύπριους φοιτητές που εμφανίζονται πιο δεκτικοί σε αυτήν τη λύση.

Η χαμηλότερη τιμή εντοπίζεται στη Νίκαια με 9 ευρώ/τ.μ., με το κόστος για ένα διαμέρισμα κάτω των 65 τ.μ. να διαμορφώνεται σε 500 ευρώ. Αντιθέτως, περιοχές υψηλής τουριστικής κίνησης, όπως Μετς – Καλλιμάρμαρο, Κουκάκι – Μακρυγιάννη και Κολωνάκι – Λυκαβηττός, δεν συνιστώνται για φοιτητές, καθώς η μέση ζητούμενη τιμή κυμαίνεται από 13 έως 16,5 ευρώ/τ.μ.

