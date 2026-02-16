O Δήμος Τρίπολης στους νικητές των Best City Awards | Κώστας Τζιούμης: “Δίπλα στον πολίτη” (pic’s)

Τα Best City Awards, τα μοναδικά βραβεία που επιβραβεύουν την καινοτομία και την ποιότητα ζωής στις ελληνικές πόλεις, ανέδειξαν την Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2026, στο Σεράφειο Κέντρο του Δήμου Αθηναίων, τους φετινούς νικητές, σε μια ολοζώντανη και δυναμική τελετή απονομής, με τη συμμετοχή των βραβευθέντων, των μελών της Κριτικής Επιτροπής, εκπροσώπων της Κυβέρνησης και των επιχειρήσεων, καθώς και δημοσιογράφων.

Ανάμεσα στους νικητές ξεχώρισε ο Δήμος Τρίπολης, ο οποίος από τις έξι (6) υποβληθείσες συμμετοχές απέσπασε συνολικά πέντε (5) βραβεία. Συγκεκριμένα, τιμήθηκε με το GOLD (χρυσό) βραβείο στην κατηγορία «Κοινωνική Συνοχή & Βιώσιμη Ανάπτυξη (Social Cohesion and Sustainable Development)» για τη Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ), κατακτώντας την πρώτη θέση ανάμεσα σε οκτώ υποψηφιότητες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Δήμος Τρίπολης συγκαταλέγεται στους ελάχιστους δήμους της χώρας που έχουν αναλάβει την πρωτοβουλία δημιουργίας και λειτουργίας δημοτικής Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης. Πρόκειται για μια πρωτοπόρα και οραματική απόφαση, που αποδεικνύει την προσήλωση της δημοτικής αρχής στην κοινωνική πολιτική, στην υποστήριξη των ευάλωτων ομάδων και στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου, δίκαιου και ανθρώπινου δήμου. Μάλιστα, έχει ήδη ληφθεί η απόφαση για τη δημιουργία και λειτουργία δεύτερης ΣΥΔ, στα πρότυπα της πρώτης.

Τα δύο SILVER βραβεία απέσπασαν, πρώτον, η Πλατεία Αγίας Βαρβάρας για το έργο «Αναγέννηση του αστικού χώρου με έμφαση στην κοινωνικοποίηση και το περιβάλλον», στην κατηγορία «Έργα Ανάπλασης», καταλαμβάνοντας τη 2η θέση ανάμεσα σε εννέα υποψηφιότητες. Ενώ το δεύτερο SILVER βραβείο κατέκτησε η ΔΕΥΑ Τρίπολης στην κατηγορία «Ψηφιοποίηση ΔΕΥΑ», για την καινοτομία ως προς τον εκσυγχρονισμό και την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της.

Στην κατηγορία «Αειφορία στις Μεταφορές – Πληροφοριακά Συστήματα & Έξυπνες Εφαρμογές (π.χ. έξυπνη φόρτιση, έξυπνες στάσεις ΜΜΜ κ.ά.)», ο Δήμος απέσπασε το BRONZE βραβείο για το έργο με τις ψηφιακές οθόνες, τους περιβαλλοντικούς πίνακες και τα έξυπνα παγκάκια φόρτισης. Παράλληλα, τα Σπήλαια Κάψια, με τίτλο «Ένα θαύμα της φύσης στην καρδιά του Μαντινειακού οροπεδίου», κατέκτησαν επίσης το BRONZE βραβείο στην κατηγορία «Εικονικές Περιηγήσεις Μουσείων, Αρχαιολογικών & Ιστορικών Χώρων».

Το χρυσό βραβείο παρέλαβε ο Δήμαρχος Τρίπολης κ. Κώστας Τζιούμης, ο οποίος, συγκινημένος, υπογράμμισε ότι η ΣΥΔ αποτελεί μια πρωτοποριακή δομή που επενδύει στον άνθρωπο, στη διαφορετικότητα και στο δικαίωμα όλων για αξιοπρεπή, αυτόνομη και ποιοτική ζωή. Παράλληλα, συνεχάρη θερμά τους εργαζομένους και το προσωπικό για την καθημερινή τους προσφορά και τον διαρκή τους ζήλο. Αναφορικά με την κατάκτηση των πέντε βραβείων ο δήμαρχος τόνισε ότι η επιτυχία αυτή είναι απόρροια συλλογικής προσπάθειας και σταθερής πολιτικής βούλησης, με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών, την ψηφιακή αναβάθμιση του συνόλου των δομών του δήμου μας και την προσήλωση σε έναν πιο ανθρώπινο και φιλικό δήμο. Η συνολική αυτή επιβράβευση αποτελεί απόδειξη ότι ο Δήμος μας κάνει δουλειά καθημερινά με επίκεντρο τον άνθρωπο και διεκδικεί πρωταγωνιστικό ρόλο.

Στην εκδήλωση, εκ μέρους του Δήμου Τρίπολης, παρευρέθηκε και η κα Ελένη Καρούντζου, εντεταλμένη σύμβουλος Τουρισμού, η οποία παρέλαβε το BRONZE βραβείο για το έργο που υλοποιείται στα Σπήλαια Κάψια. Από τη διοίκηση της ΔΕΥΑΤ, το SILVER βραβείο για την Ψηφιοποίηση παρέλαβε ο Αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑΤ κ. Χατζόπουλος Στέφανος και ο Γενικός Διευθυντής κ. Παρασκευόπουλος Γιώργος.