Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Αλληλοκατηγορούνται οι δύο συλληφθέντες – Στο κάδρο και τρίτο πρόσωπο

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του διπλού φονικού στη Φοινικούντα με τους δύο 22χρονους να ρίχνουν την ευθύνη ο ένας στον άλλο για το ποιος ήταν ο εκτελεστής ενώ την ίδια στιγμή στο κάδρο των υπόπτων μπαίνει και τρίτο άτομο.

Να σημειωθεί ότι ακόμα δεν έχει βρεθεί το περίστροφο της δολοφονίας, όπως και το σκούτερ που χρησιμοποίησαν οι δράστες για να φθάσουν από την Αθήνα. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ αναγνώρισε τον 22χρονο ως δράστη διπλής δολοφονίας που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής 5 Οκτωβρίου, στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα.

Ο φερόμενος φυσικός αυτουργός του φονικού που συνελήφθη την Τρίτη (14/10) είναι ένας 22χρονο Έλληνας με καταγωγή από τη Βρετανία.

Ο ανιψιός και μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας μετέβη στη ΓΑΔΑ ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες αναγνώρισε τον εκτελεστή της δολοφονίας. Μάλιστα, ο ανιψιός του θύματος όταν είδε τον 22χρονο έπαθε σοκ και άρχισε να τρέμει, μπροστά στους αστυνομικούς.

Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα οι δύο συλληφθέντες μεταφέρθηκαν στην Καλαμάτα όπου αναμένεται σήμερα Τετάρτη να μεταβούν στο δικαστικό μέγαρο και να καταθέσουν σε εισαγγελέα και ανακριτή. Και οι δύο αρνούνται τις κατηγορίες, ότι πυροβόλησαν τον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ καθώς και τον 60χρονο επιστάτη.

Την ίδια ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα για τον ηθικό αυτουργό. Οι αρχές αναζητούν ένα ακόμα άτομο, το οποίο φαίνεται πως είχε σχέση τόσο με τον συνεργό όσο και τον εκτελεστή. Το άτομο αυτό η αστυνομία εκτιμά ότι βρισκόταν μέσα στο κάμπινγκ και είχε επικοινωνία με τους δύο 22χρονους.

Το «κουβάρι» άρχισε να ξετυλίγεται μετά την παράδοση του ενός 22χρονου, λίγο πριν τις 11 το πρωί της Τρίτης (14/10) , στη ΓΑΔΑ, συνοδεία του δικηγόρου του, κ. Λυκούδη.

Ο νεαρός φέρεται να παραδέχθηκε τη συμμετοχή του, δηλώνοντας ότι ήταν ο συνοδηγός του «λευκού» σκούτερ με το οποίο έφτασαν στη Φοινικούντα, μαζί με τον 22χρονο φίλο του από την Καλλιθέα, τον οποίο και κατονόμασε ως φυσικό αυτουργό. Ο ίδιος, σύμφωνα με τον συνήγορό του, υπήρξε συνεργός και ηθικός αυτουργός.

Ως κίνητρο για την επίθεση, ο 22χρονος φέρεται να επικαλέστηκε μια «τραυματική εμπειρία» που, όπως ισχυρίζεται, είχε το καλοκαίρι του 2022 στο κάμπινγκ «Άμμος» με τον 68χρονο ιδιοκτήτη – ένα από τα δύο θύματα. Παράλληλα, φέρεται να διατηρούσε και οικονομικές συναλλαγές μαζί του, ενώ όταν εκείνος σταμάτησε να του δίνει χρήματα, αποφάσισε να τον εκβιάσει.

Το πρωί παραδόθηκε στη ΓΑΔΑ συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του κ. Λυκούδη ο 22χρονος συνεπιβάτης του λευκού σκούτερ, με το οποίο φέρεται να διέφυγε ο δράστης του εγκλήματος προς την Αθήνα.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο κ. Λυκούδης, ο νεαρός άνδρας δεν έχει καμία συγγενική σχέση με τα δύο θύματα, ενώ όπως τόνισε, ο πελάτης του είχε στο παρελθόν μια οδυνηρή εμπειρία από τον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ πριν από περίπου 3 χρόνια. Παράλληλα, ο κ. Λυκούδης ανέφερε ότι ο εντολέας του έχει ήδη υποδείξει στις αρχές τον φυσικό αυτουργό της δολοφονίας, ο οποίος είναι 22χρονος ημεδαπός με καταγωγή από τρίτη χώρα.Ο 22χρονος που παραδόθηκε διακρίνεται ως συνεπιβάτης στο λευκό σκούτερ, στην περιμετρική οδό της Μεσσήνης και συγκεκριμένα στην εθνική οδό Τριόδου–Μεσσήνης, περίπου δύο ώρες πριν το διπλό φονικό. Οι αρχές εξετάζουν την ακριβή διαδρομή που ακολούθησαν, η οποία, σύμφωνα με τις ίδιες, είναι πλέον σε μεγάλο βαθμό γνωστή.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των δικαστικών αρχών, στα δικαστήρια της Καλαμάτας προκειμένου να του απαγγελθούν κατηγορίες και να απολογηθεί -με το πιθανότερο είναι να ζητήσει προθεσμία – δεν αποκλείεται δε, αυτό να συμβεί ακόμα και εντός της ημέρας

Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες, εστιάζοντας τόσο στις σχέσεις του νεαρού που παραδόθηκε με τον στενό κύκλο του 68χρονου ιδιοκτήτη. Οι αρχές δεν έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο να υπάρχει και 3ος ηθικός αυτουργός.

Ρεπορτάζ: Γιώργος Γεραφέντης, Κώστας Γαζούλης