Τετάρτη
15
Οκτώβριος
Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Στα δικαστήρια Καλαμάτας οι δύο 22χρονοι – Ποια στοιχεία ερευνά η ΕΛ.ΑΣ (video)

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα Μεσσηνίας με τους δύο 22χρονους που αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον των δικαστικών Αρχών σήμερα, Τετάρτη (15/10) να ρίχνουν την ευθύνη ο ένας στον άλλο για το ποιος ήταν ο εκτελεστής.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ οι δύο συνεργοί αλληλοκατηγορούνται για ποιος είναι ο εκτελεστής, ενώ ο 22χρονος που κατηγορείται ως φυσικός αυτουργός αρνείται τις κατηγορίες και φέρεται να μην έχει υπογράψει την απολογία του.

