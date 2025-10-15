Εξιχνιάστηκαν ακόμα έξι απάτες που διέπραξαν μέλη εγκληματικών οργανώσεων πανελλαδικά. Η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου έχει εξιχνιάσει συνολικά (126) περιπτώσεις απατών σε βάρος πολιτών. Το παράνομο περιουσιακό όφελος που έχουν αποκομίσει οι κατηγορούμενοι ξεπερνά τις 638.000 ευρώ!

Πιο αναλυτικά, εξιχνιάστηκαν, στο πλαίσιο συνεχιζόμενης προανάκρισης και ενδελεχούς έρευνας από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, ακόμα έξι υποθέσεις απατών που διέπραξαν μέλη εγκληματικών οργανώσεων, που συνελήφθησαν στις 6-5-2025 σε Αττική, Κορινθία και Καλαμάτα.

Υπενθυμίζεται το σχετικό Δελτίο Τύπου : 06-05-2025: Εξαρθρώθηκαν δυο εγκληματικές οργανώσεις που αφαίρεσαν 630.000 ευρώ περίπου εξαπατώντας πολίτες στην Ελλάδα

Ειδικότερα, από τις 14/2/2025 έως τις 30/4/2025 τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης διέπραξαν ακόμα έξι απάτες (τέσσερις τετελεσμένες – δυο απόπειρες), κατά τις οποίες προσποιούμενοι τους λογιστές, προσέγγισαν υποψήφια θύματα τους και με το πρόσχημα πίστωσης επιστροφής από την εφορία, έπεισαν τους παθόντες να αγοράσουν προπληρωμένες κάρτες και να τους δώσουν τον αριθμό pin, με αποτέλεσμα να τους αποσπάσουν συνολικά -8.100- ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι οι δύο εγκληματικές οργανώσεις είχαν δραστηριοποιηθεί τουλάχιστον από τον Αύγουστο του έτους 2024 μέχρι και 6-5-2025, στην Ελλάδα, όπου διέπραξαν (120) απάτες, ενώ από τα στοιχεία των ερευνών διαφαίνεται η συμμετοχή τους και σε υποθέσεις απατών στην Κύπρο.

Σε ότι αφορά την πρώτη εγκληματική οργάνωση συνελήφθησαν έξι μέλη της, ενώ ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία ακόμα πέντε μελών της, ενώ η δράση της αναπτύχτηκε γεωγραφικά σχεδόν σε όλη την Ελλάδα (Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα, Μεσσηνία, Βοιωτία, Αττική, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Εύβοια, Έδεσσα, Πέλλα, Καρδίτσα, Κρήτη, Δωδεκάνησα, Θήρα και Κέρκυρα) όπου οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, εξιχνίασαν συνολικά (80) περιπτώσεις απατών, κατά τις οποίες οι δράστες αποκόμισαν παράνομο περιουσιακό όφελος, που ανέρχεται τουλάχιστον σε -464.870- ευρώ.

Αναφορικά με τον τρόπο δράσης της πρώτης εγκληματικής οργάνωσης τα μέλη της, προσποιούμενοι τους λογιστές, επικοινωνούσαν με υποψήφια θύματα κυρίως ιατρούς, τους οποίους εξαπατούσαν με διάφορα προσχήματα και αφαιρούσαν χρήματα.

Σε ότι αφορά την δεύτερη εγκληματική οργάνωση συνελήφθη ένας ημεδαπός άνδρας, ενώ ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία οκτώ ακόμα μελών της.

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, εξιχνίασαν συνολικά (40) περιπτώσεις απατών, που διαπράχθηκαν σε (Αττική, Θεσσαλονίκη, Αιτωλοακαρνανία, Κοζάνη, Σέρρες, Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα, Τρίκαλα, Λάρισα, Φωκίδα, Ηλεία, Καλαμάτα, Καβάλα, Ξάνθη, Ροδόπη, Αλεξανδρούπολη, Λέσβο, Θήρα και Κω) κατά τις οποίες οι δράστες αποκόμισαν παράνομο περιουσιακό όφελος, που ανέρχεται περίπου στις (164.000) ευρώ.

Ως προς τον τρόπο δράσης οι κατηγορούμενοι καλούσαν τηλεφωνικά κυρίως σε ηλικιωμένους και προσποιούνταν τον λογιστή η τον βοηθό λογιστή του θύματος, αναφέροντας στο υποψήφιο θύμα ότι είναι δικαιούχος είτε κρατικής επιδότησης, είτε επιστροφής χρημάτων. Σε μερικές περιπτώσεις έπειθαν τα θύματά τους να αγοράσουν προπληρωμένες κάρτες και να τους δώσουν τον αριθμό pin αυτής.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των κατηγορούμενων θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας.