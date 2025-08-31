Είναι υγιεινό να πίνουμε 100% φυσικό χυμό πορτοκαλιού κάθε μέρα;

Ο φυσικός χυμός πορτοκαλιού έχει εδώ και δεκαετίες καθιερωθεί ως βασικό στοιχείο του πρωινού σε εκατομμύρια σπίτια παγκοσμίως.

Με τον φωτεινό του χρώμα, τη φρέσκια γεύση και την εικόνα του ως σύμβολο υγείας και ευεξίας, θεωρείται σχεδόν αυτονόητη επιλογή για την έναρξη της ημέρας. Ωστόσο, νέες επιστημονικές μελέτες και απόψεις ειδικών, ανοίγουν τη συζήτηση γύρω από το κατά πόσο η καθημερινή του κατανάλωση είναι πράγματι ευεργετική.

Σύμφωνα με ανάλυση του Verywell Health, ο προβληματισμός δεν αφορά μόνο τις παστεριωμένες, εμπορικές εκδοχές του χυμού, αλλά επεκτείνεται και στον 100% φυσικό φρεσκοστυμμένο χυμό. Η συζήτηση πυροδοτήθηκε εν μέρει από πρόσφατη πρόταση της Αμερικανικής Υπηρεσίας Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) για αναθεώρηση των επιτρεπόμενων ορίων φυσικών σακχάρων στα τυποποιημένα προϊόντα.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του iefimerida.gr πατώντας εδώ