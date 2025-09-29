Έκρηξη τιμών ρεύματος στην Ευρώπη έφερε η άπνοια – Όγδοη ακριβότερη χώρα το Σεπτέμβριο η Ελλάδα

Συνθήκες νηνεμίας επικράτησαν στην Ευρώπη τις τελευταίες ημέρες, γεγονός που απομείωσε την παραγωγή των αιολικών και ανέβασε τις τιμές στο ηλεκτρικό ρεύμα.

Στη χώρα μας η συννεφιά περιόρισε τα φωτοβολταϊκά, αναγκάζοντας τον ΑΔΜΗΕ να βάλει στο σύστημα λιγνίτη και περισσότερες μονάδες αερίου. Έτσι, μέσα στο σαββατοκύριακο είδαμε αρκετά ασυνήθιστες τιμές χονδρικής περί τα 100 ευρώ, εν μέσω πολύ χαμηλής ζήτησης για ρεύμα.

Τη Δευτέρα η τιμή στη χώρα μας αυξήθηκε σημαντικά στα 140 ευρώ και μάλιστα το απόγευμα έφτασε πρόσκαιρα ακόμα και στα 425 ευρώ.

Πάντως, οι ειδικοί κάνουν λόγο για φυσιολογικές συνθήκες που επ ουδενί συνιστούν κρίση ή προκαλούν ανησυχία. Τονίζουν ότι ορισμένες ημέρες θα υπάρχει παραπάνω παραγωγή ΑΠΕ, ενώ άλλες θα είναι μειωμένη, όπως τώρα. Πρόκειται για χαρακτηριστικό της σύγχρονης αγοράς και τον καταναλωτή θα πρέπει να τον ενδιαφέρει η μέση τιμή που διαμορφώνεται, αφήνοντας στην άκρη τις κατά τόπους εξάρσεις.

