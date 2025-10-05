Εμπλοκή στο καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου: Κυπριακό δημοσίευμα μιλά για νέες απαιτήσεις του ΑΔΜΗΕ -«Δεν εκβιαζόμαστε», λέει ο Χριστοδουλίδης

Σε τροχιά αβεβαιότητας μπαίνει ξανά το σημαντικό ενεργειακό έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου.

Παρότι θεωρείται κομβικό για την ενεργειακή ασφάλεια και τη γεωπολιτική ισορροπία της περιοχής, το έργο απειλείται αυτή τη φορά όχι τόσο από τις τουρκικές παρεμβάσεις -οι οποίες συνεχίζουν να εμποδίζουν την πρόοδο των ερευνών- όσο από τις αυξανόμενες εντάσεις ανάμεσα στον ΑΔΜΗΕ και τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου σχετικά με τη χρηματοδότησή του.Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγες ημέρες η συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Κύπριο πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη στη Νέα Υόρκη είχε φανεί να δίνει νέα ώθηση στο έργο. Ωστόσο το αισιόδοξο κλίμα ανατράπηκε.

Επιστολή στη ΡΑΕΚ από τον ΑΔΜΗΕ

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει σήμερα ο «Φιλελεύθερος» της Κύπρου, ο ΑΔΜΗΕ απέστειλε επιστολή προς τη ΡΑΕΚ, ζητώντας την ακύρωση προηγούμενης απόφασης που του αναγνώριζε ανάκτηση εξόδων ύψους 82 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων μόνο 25 εκατ. θα μπορούσαν να εισπραχθούν το 2025. Αντ’ αυτού, ο διαχειριστής διεκδικεί την αναγνώριση δαπανών ύψους 251 εκατ. ευρώ, οι οποίες, όπως υποστηρίζει, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί.

Η απάντηση του Χριστοδουλίδη

Η απάντηση του της Λευκωσίας ήρθε δια στόματος του προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, προσερχόμενος στα εγκαίνια του Χατζηγιάννειου Κέντρου Υγείας, στο Ακάκι, και κληθείς να σχολιάσει νέες απαιτήσεις του ΑΔΜΗΕ σε σχέση με το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε χαρακτηριστικά: «Να αναφέρω πρώτα ότι έχω ενημερωθεί από το πρωτοσέλιδο που έχετε αναφέρει. Να σημειώσω ότι για το συγκεκριμένο έργο υπάρχει πλήρης κατανόηση και συμφωνία πλαίσιο ανάμεσα στην Ελληνική και στην Κυπριακή Κυβέρνηση. Πρόσφατα στη Νέα Υόρκη συμφωνήσαμε με τον Έλληνα Πρωθυπουργό για το πώς προχωρούμε πολύ συγκεκριμένα και, μάλιστα, εκδόθηκε και μια σχετική ανακοίνωση».

