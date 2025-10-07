Ένωσης Γονέων: Στο ίδιο έργο θεατές…

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ενώ όλοι οι σύλλογοι των εκπαιδευτικών (δασκάλων και καθηγητών), οι διευθυντές των σχολείων και οι σύλλογοι γονέων των σχολείων της πόλης μας, διαμαρτύρονται έντονα για την τραγική κατάσταση των κτηριακών υποδομών, την παντελή έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής και την τραγική υποχρηματοδότηση, η δημοτική αρχή ζει σε ¨παράλληλο σύμπαν¨!!!

Ένας μήνας έχει περάσει από την μέρα όπου στην σύσκεψη με τους διευθυντές των σχολείων η δημοτική αρχή δέχτηκε με καταιγιστικό τρόπο τις διαμαρτυρίες των διευθυντών, και στην σημερινή πανεκπαιδευτική διαμαρτυρία στο Δημοτικό Συμβούλιο ακούσαμε λίγο πολύ ότι όλα πάνε καλά και ότι η κατάσταση είναι καλύτερη από πέρυσι.

Η στάση αυτή μας εξοργίζει και μας δυναμώνει ακόμα περισσότερο για να συνεχίσουμε τον αγώνα μας για σύγχρονα & ασφαλή σχολεία σύμφωνα με τις ανάγκες των παιδιών μας !!!

Συνεχίζουμε με νέες δράσεις!

Υ.Γ.: Παρακάτω σας παραθέτουμε την τοποθέτηση της Ένωσης Γονέων στην διαμαρτυρία στο δημοτικό συμβούλιο.

Στην σημερινή μας διαμαρτυρία, που αποφασίστηκε ομόφωνα από την χθεσινή μας γενική συνέλευση, καλούμαστε για ακόμα μια φορά να αναφέρουμε τα σημαντικά προβλήματα των κτηριακών υποδομών και της έλλειψης υλικοτεχνικής υποδομής στα σχολεία των παιδιών μας.

Θα θέλαμε να επισημάνουμε για ακόμα μια φορά πως ο ρόλος των Συλλόγων Γονέων δεν είναι για να υποκαθιστούν τις τεχνικές υπηρεσίες και τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες του Δήμου. Δεν έχουμε την ανάλογη γνώση όπως άλλωστε και οι εκπαιδευτικοί μας.

Δυστυχώς όμως εξαιτίας των εκατοντάδων κτηριακών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα σχολεία μας αναγκαζόμαστε να αφιερώνουμε το μεγαλύτερο μέρος της δράσης μας στην επίλυση των προβλημάτων, είτε αναδεικνύοντας τα (με δελτία τύπου και διαμαρτυρίες) , είτε επιλύοντας πολλά από αυτά (δηλαδή είτε αναλαμβάνουμε καθήκοντα οικοδόμου, καθαρίστριας, ηλεκτρολόγου κ.α. βάζοντας το χέρι στην τσέπη).

Έχουμε επαναλάβει πολλές φορές για την κατάσταση των σχολείων μας, ότι αυτά βρίσκονται σήμερα πολύ μακριά από τις σύγχρονες μορφωτικές ανάγκες των παιδιών μας τόσο στο περιεχόμενο του όσο και στις κτηριακές του υποδομές.

Το τελευταίο επιβεβαιώνεται και από τις δηλώσεις του ανώτατου υπηρεσιακού παράγοντα της χώρας μας στην αρχή της φετινής σχολικής χρονιάς, όπου με αφορμή την υλοποίηση της 1ης φάσης του προγράμματος Μαριέττας Γιαννάκου ανέφερε .. ¨αυτή η εμβληματική παρέμβαση θα δώσει πραγματική χαρά και ικανοποίηση σε δεκάδες χιλιάδες μαθητές, οι οποίοι θα μπορούν πια να πηγαίνουν σε σχολεία, τα οποία θα τηρούν τις στοιχειώσεις προδιαγραφές ασφάλειας και αξιοπρέπειας¨.

Αν δεν είναι αυτή ομολογία αποτυχίας τι άλλο θα μπορούσε να είναι !!!

Φυσικά δεν μπορούμε να πανηγυρίζουμε από το γεγονός ότι ανακαινίστηκαν μερικώς 3 από τα 96 σχολεία της πόλης μας ή ότι για 20 ημέρες εργάζονται 10 εργατοτεχνίτες για να προετοιμάζουν τεράστια σχολικά συγκροτήματα πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

Οι απαιτήσεις των σχολείων μας είναι πολλαπλάσιες και πιο σύνθετες. Πιο συγκεκριμένα :

Δεν είναι πολυτέλεια τα σχολεία των παιδιών μας να βάφονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, τόσο για λογούς αισθητικής τόσο και για λόγους υγιεινής.

Δεν είναι πολυτέλεια όλα τα σχολεία να έχουν σύγχρονα συστήματα ψύξης και θέρμανσης και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις που να πληρούν τις στοιχειώδεις προδιαγραφές ασφαλείας (το σύνολο σχεδόν των σχολείων σήμερα δεν δικαιούνται να λάβουν τις απαιτούμενες ΥΔΕ).

Δεν είναι πολυτέλεια να μην στάζουν οι οροφές των μισών περίπου σχολείων της πόλης με τις πρώτες βροχές.

Δεν είναι επιτυχία όταν χιλιάδες τ.μ. αιθουσών, περιβαλλόντων και κοινόχρηστων χώρων, όπου καθημερινά βρίσκονται εκατοντάδες μαθητές να έχουν τα σχολεία μας 659 ώρες καθαριότητα, που αναλογούν σε λιγότερες από 7 ώρες την ημέρα.

Ούτε είναι παράλογο να έχουμε σύγχρονους, ασφαλείς και καλαίσθητους περιβάλλοντες χώρους, χωρίς επικίνδυνα εμπόδια όπου καθημερινά χτυπούν τα παιδία μας (επικίνδυνα κράσπεδα, πτώσεις δέντρων, καθιζήσεις, βουλωμένα φρεάτια, κ.α.).

Ούτε είναι πολυτέλεια η προσβασιμότητα για όλους, η αντισεισμική θωράκιση, η πυρασφάλεια. Και επειδή σε αυτήν την χώρα συνηθίζουμε τα εγκλήματα να τα ονομάζουμε δυστυχήματα, μέσο αυτής της διαμαρτυρίας μας σας ανακοινώνουμε ότι το επόμενο διάστημα όλοι η εκπαιδευτική κοινότητα (γονείς και εκπαιδευτικοί) θα προβούμε από κοινού σε καταγγελίες στις αρμόδιες υπηρεσίες για το θέμα της πυρασφάλειας.

Όλα τα παραπάνω γνωρίζουμε όλοι μας ότι έχουν κοινή αιτία που δεν είναι άλλη από την ΥΠΟ χρηματοδότηση της Παιδείας μας, διαχρονικά και από όλες τις κυβερνήσεις.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο Καποδιστριακός δήμος Καλαμάτας λάμβανε για τις σχολικές του μονάδες (που ήταν και κατά πολύ λιγότερες) πριν το 2010 περίπου 1.100.000,00 € και σήμερα ο Καλλικρατικός Δήμος Καλαμάτας με περισσότερες σχολικές μονάδες και μετά από 15 και πλέον χρόνια λαμβάνει λιγότερες από 800.000,00 €.

Και δεν έφτανα όλα αυτά, αλλά πριν περίπου 2 χρόνια ήρθαν οι ¨άριστοί¨ αυτής της χώρας και καταργήσαν τις ¨φτωχές¨ σχολικές επιτροπές και δημιουργήσαν μια απίστευτη δυσλειτουργική κατάσταση, όπου έχει ως αποτέλεσμα το ¨μπάχαλο¨ που έχει δημιουργηθεί και φέτος.

Πραγματικά φέτος η χρονιά είναι κατά πολύ χειρότερη από κάθε άλλη προηγούμενη χρονιά. Χαρακτηριστικές ήταν οι φωνές των διευθυντών των σχολείων της πόλης μας που ακούστηκαν στις αρχές του Σεπτεμβρίου σε αυτήν την αίθουσα όπου, ανοίγοντας τα σχολεία τους, καλέσαν από τις υπηρεσίες του δήμου να παραλάβουν 1 πακέτο χαρτί, μερικές διαφάνειες, λίγους μαρκαδόρους που δεν γράφουν, ψαλίδια που δεν κόβουν, συρραπτικά που δεν συρράπτουν.

Όλη η εκπαιδευτική κοινότητα πραγματικά νιώθουμε ότι η δημοτική αρχή μας εμπαίζει, τα σχολεία δεν έχουν γραφική ύλη, δεν έχουν καθαριστικά, ότι έχει πάει στα σχολεία είναι της χειρότερης ποιότητας (αποτέλεσμα των μειοδοτικών διαγωνισμών όπου οι εργολάβοι κοιτάνε το μέγιστο τους κέρδος). Πράγματα που έχουν πραγματική ανάγκη τα σχολεία δεν μπορούν να τα αγοράσουν οι διευθυντές από την παγία και για ότι αγοράζουν δεν είναι σίγουροι ότι μπορούν να τα δικαιολογήσουν. Οι διευθυντές έχουν μετατραπεί σε γραμματείς όπου όλη την ημέρα προσπαθούν να διεκπεραιώσουν απίστευτες γραφειοκρατικές διαδικασίες μακριά από τα παιδαγωγικά τους καθήκοντα. Όπως τα έχετε φτιάξει στον δήμο οι μοναδικοί χαμένοι είναι τα σχολεία μας και κατά επέκταση τα παιδία μας.

Χορτάσαμε από λόγια και από δικαιολογίες, Οι γονείς μαζί με τους εκπαιδευτικούς μας δεν μπορούμε πλέον να ανεχτούμε αυτήν την κατάσταση. Δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι ο Δήμος αδυνατεί να ανταπεξέλθει, όταν από την άλλη ξέρει πολύ καλά να δεσμεύει τους τραπεζικούς λογαριασμούς των πολιτών του για οφειλές, όταν δεν κουνάει το δάκτυλο στους υπουργούν που συναντάει, όταν δεν θέλει να διεκδικήσει γενναία αύξηση του κρατικού προϋπολογισμού για τα σχολεία.

Οι σύλλογοι των γονέων μαζί με τα σωματεία των εκπαιδευτικών μας, θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε σύγχρονα και ασφαλή σχολεία. Και όσο η κατάσταση συνεχίζει όπως είναι σήμερα θα μας βλέπετε σε αυτήν την αίθουσα συνέχεια.