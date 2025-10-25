Εορταστικές εκδηλώσεις για την 85η επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940

Για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940, στην Καλαμάτα και στις έδρες των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Καλαμάτας θα διεξαχθούν εορταστικές εκδηλώσεις.

Τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025, θα πραγματοποιηθούν ομιλίες και εορταστικές εκδηλώσεις σε ειδικές συγκεντρώσεις των Σχολείων όλων των βαθμίδων Εκπαίδευσης. Στις 11.00 θα γίνει κατάθεση στεφάνων από μαθητές και μαθήτριες, επί της Κεντρικής Πλατείας, στους ανδριάντες των Ηρώων και στην Παραλία, στο μνημείο του Αφανούς Ναύτη. Στις 11.30 θα γίνει κατάθεση στεφάνων από Φοιτητές Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, μαθητές και μαθήτριες, Προσκόπους και Οδηγούς, στο Ηρώο των Πεσόντων επί της Πλατείας 23ης Μαρτίου, με τη συμμετοχή της Φιλαρμονικής του Δήμου. Θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγής και ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου.

ΤΡΙΤΗ 28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025

Την Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025, οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στην Καλαμάτα ως εξής:

Ώρα 07.00: Θα σημάνουν χαρμόσυνα οι καμπάνες όλων των Εκκλησιών.

Ώρα 10.15: Δοξολογία στον Μητροπολιτικό Ναό της Υπαπαντής του Χριστού, κατά την οποία θα προστή ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος. Ακολούθως, εκφώνηση του Πανηγυρικού της ημέρας από τον κ. Μάριο Αθανασόπουλο, μέλος Ε.ΔΙ.Π. Τμήματος Φιλολογίας Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Μετάβαση εκπροσώπων Αρχών, Οργανώσεων και Κοινού από τον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό στην πλατεία 23ης Μαρτίου, όπου θα ψαλεί επιμνημόσυνη δέηση προ του Ηρώου των Πεσόντων και θα ακολουθήσει κατάθεση στεφάνων, τήρηση ενός λεπτού σιγής στη μνήμη των πεσόντων και ανάκρουση Εθνικού Ύμνου. Ακολούθως, οι εκπρόσωποι Αρχών και Οργανώσεων και το Κοινό θα μεταβούν στο χώρο της παρέλασης, επί της Κεντρικής Πλατείας – Βασιλέως Γεωργίου.

Η παρέλαση θα ξεκινήσει στις 11.00 το πρωί και θα μετάσχουν σ’ αυτήν οι εξής: Δημοτικής Φιλαρμονικής, μαθητών – μαθητριών, ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠμεΑ, Πολιτιστικών Συλλόγων, Λέσχης Ειδικών Δυνάμεων Μεσσηνίας, Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, μελών του Ε.Ε.Σ., μελών του Σ.Ε.Ο., προσκόπων, του Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών Ν. Μεσσηνίας, των Ενόπλων Δυνάμεων και μηχανοκίνητου τμήματος της Δ/νσης Αστυνομίας Μεσσηνίας, της Ο.Α.Κ. Μεσσηνίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καλαμάτας.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΟΣ

Το πρόγραμμα εορτασμού της Δημοτικής Ενότητας Άριος έχει ως εξής:

Το πρωί της 28ης Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί δοξολογία στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου και μετά το πέρας της Επιμνημόσυνη Δέηση – κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο των πεσόντων και θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των ενδόξων νεκρών.

Αμέσως θα επακολουθήσει στην πλατεία της Κοινότητας Άριος παρέλαση των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου Άριος και στη συνέχεια θα εκφωνηθεί ο Πανηγυρικός της ημέρας από εκπαιδευτικό του Δημοτικού Σχολείου Άριος. Επίσης, θα ακολουθήσουν ποιήματα από τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Άριος και η εορτή θα κλείσει με την ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου.

Μετά το πέρας της εορτής θα πραγματοποιηθεί μικρή δεξίωση και θα προσφερθούν παραδοσιακά γλυκά.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΦΑΡΩΝ

Την 28η Οκτωβρίου και ώρα 07.15 θα σημάνουν οι καμπάνες της Εκκλησίας των Αρφαρών. Στις 9.30 οι μαθητές και οι μαθήτριες των Σχολείων θα προσέλθουν στην Εκκλησία.

Στις 9.45 θα τελεσθεί δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων, παρουσία των εκπροσώπων των Τοπικών Αρχών και σχολείων, καθώς και κατοίκων.

Θα εκφωνηθεί στην Εκκλησία ο πανηγυρικός της ημέρας, ενώ ακολούθως, θα γίνει παρέλαση των μαθητών των Σχολείων στο χώρο των επισήμων (μπροστά από το κατάστημα Κατσαμπάνη). Στη συνέχεια, στη νέα πλατεία, μετά από την προσφώνηση του υπεύθυνου της Δημοτικής Ενότητας, θα τελεσθεί επιμνημόσυνη δέηση και θα γίνει κατάθεση στεφάνων.

Θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στην μνήμη των ενδόξων νεκρών και θα γίνει απαγγελία ποιημάτων από μαθητές. Στο τέλος, θα ανακρουσθεί ο Εθνικός Ύμνος.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΟΥΡΙΑΣ

Την Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 10.30, θα πραγματοποιηθεί δοξολογία στον Ιερό Ναό των Αγίων Αποστόλων.

Θα ακολουθήσει παρέλαση μαθητών των Σχολείων της Κοινότητας Θουρίας και κατόπιν θα τελεσθεί τρισάγιο στο Μνημείο των Πεσόντων, θα εκφωνηθεί ο πανηγυρικός της ημέρας, θα ακολουθήσει κατάθεση στεφάνων και θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στην μνήμη των Ηρώων.

Θα ακολουθήσουν απαγγελίες ποιημάτων από τους μαθητές. Η εορτή θα κλείσει με την ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου. Μετά το πέρας της εορτής θα προσφερθούν γλυκά στην κεντρική πλατεία Θουρίας.