Επανεξέταση τσουχτερών προστίμων για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις – Πότε θα είναι «άκυρα»

Θεωρείται πλέον ζήτημα χρόνου η επανεξέταση των υψηλών προστίμων που επιβάλλονται για εκπρόθεσμες μηδενικές και πιστωτικές δηλώσεις, μετά από τις έντονες αντιδράσεις επαγγελματιών και επιχειρήσεων. Οι πιέσεις αυτές οδήγησαν την Επιτροπή Φορολογικής Πολιτικής του Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να κινητοποιηθεί α για τη διόρθωση του πλαισίου.

Στον πυρήνα των αντιδράσεων βρίσκονται τα πρόστιμα των 250 και 500 ευρώ, τα οποία διαφοροποιούνται ανάλογα με το λογιστικό σύστημα που τηρεί ο φορολογούμενος (απλογραφικό ή διπλογραφικό) και επιβάλλονται για εκπρόθεσμες δηλώσεις ΦΠΑ και παρακρατούμενων φόρων, ακόμη και στις περιπτώσεις όπου δεν προκύπτει φόρος προς πληρωμή.