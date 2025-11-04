Ερώτηση ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής για Αλιευτικό Καταφύγιο Μαραθόπολης

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής κατέθεσε στη Βουλή ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά με το Αλιευτικό Καταφύγιο Μαραθόπολης, ένα έργο που παραμένει ημιτελές παρά τις διαδοχικές παρατάσεις και τις επανειλημμένες κυβερνητικές εξαγγελίες.

Η ερώτηση ζητά να διευκρινιστεί σε ποια φάση βρίσκεται το έργο, αν έχει τηρηθεί η εγκεκριμένη μελέτη και αν πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές για την ασφαλή χρήση του λιμανιού από τους αλιείς.

Παράλληλα, αναδεικνύει την ανάγκη άμεσης παρέμβασης και πρόσθετων έργων προστασίας, ώστε να διασφαλιστεί η λειτουργικότητα και η ανθεκτικότητα του καταφυγίου απέναντι στα έντονα καιρικά φαινόμενα που δοκιμάζουν την περιοχή.

Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής δείχνει έμπρακτα το ενδιαφέρον του για την Τριφυλία και τη Μεσσηνία.

Πέρυσι τέτοια περίοδο, ο Πρόεδρος του Κινήματος Νίκος Ανδρουλάκης επισκέφθηκε τα έργα της περιοχής, αναδεικνύοντας την ανάγκη για ολοκλήρωση κρίσιμων υποδομών που στηρίζουν τον πρωτογενή τομέα, τον τουρισμό και την τοπική οικονομία.

Την Ερώτηση κατέθεσαν ο Βουλευτής Δράμας και υπεύθυνος ΚΤΕ Υποδομών Αναστάσιος Νικολαϊδης και ο Βουλευτής Ρεθύνης και υπεύθυνος ΚΤΕ Αγροτικής Ανάπτυξης, Μανόλης Χνάρης,

Η Πολιτεία οφείλει να εγγυηθεί ότι το Αλιευτικό Καταφύγιο Μαραθόπολης δεν θα παραδοθεί τυπικά αλλά ουσιαστικά, ως ασφαλής, λειτουργική και ανθεκτική υποδομή για τους ανθρώπους της θάλασσας και τον τόπο τους.