Τελευταία Νέα
97.3best
Κυριακή
9
Νοέμβριος
TOP
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Έτσι θα μοιάζουμε το 2050 αν δεν σηκωθούμε από τον καναπέ σύμφωνα με την τεχνητή νοημοσύνη

Share

Η τεχνολογία μπορεί να μας κάνει πιο αποτελεσματικούς, αλλά και… πιο ακίνητους και, όπως φαίνεται, αυτό θα έχει βαρύ τίμημα.

Οι ειδικοί της εφαρμογής παρακολούθησης βημάτων WeWard δημιούργησαν μια ψηφιακή απεικόνιση του ανθρώπου του μέλλοντος, εάν συνεχίσουμε να περνάμε τη ζωή μας καθισμένοι μπροστά σε οθόνες. Το αποτέλεσμα είναι ανατριχιαστικό.

Ο «Sam»: Το πρόσωπο της αδράνειας
Ο εικονικός αυτός χαρακτήρας ονομάζεται Sam και σχεδιάστηκε ως μια «ιατρικά τεκμηριωμένη προβολή» του πώς η καθιστική ζωή επηρεάζει τη φυσική μας εμφάνιση και υγεία.

Η WeWard βασίστηκε σε δεδομένα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), το CDC και άλλες επιστημονικές πηγές, τα οποία επεξεργάστηκε μέσω ChatGPT για να δημιουργήσει το εφιαλτικό πορτρέτο του 2050.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του iefimerida.gr πατώντας εδώ 

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΔΙΕΘΝΗ

ΔΙΕΘΝΗ

ΔΙΕΘΝΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Χωρίς Κατηγορία

ΔΙΕΘΝΗ