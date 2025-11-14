Εξοικονομώ 2025: Αύξηση κατά 490 εκατ. ευρώ του κονδυλίου για το πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών

Με την υπογραφή της 1ης τροποποίησης της Κοινής Υπουργικής Απόφασης που αφορά στην Προκήρυξη του Προγράμματος «Εξοικονομώ 2025», το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας πλησιάζει πιο κοντά στην επιτάχυνση της ενεργειακής αναβάθμισης των κατοικιών.

Η νέα απόφαση σχετικά με το πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2025», δίνει τη δυνατότητα υλοποίησης περισσότερων παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης, διευρύνοντας το όφελος για ακόμη περισσότερα νοικοκυριά. Επίσης, επικαιροποιεί τον κατάλογο των απαιτούμενων δικαιολογητικών, μεταφέρει τη διαδικασία υποβολής Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου (ΗΤΚ) εντός 30 ημερών μετά την υπαγωγή της αίτησης και παρατείνει το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης έως τις 31 Μαΐου 2026.

