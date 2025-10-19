Τελευταία Νέα
97.3best
Κυριακή
19
Οκτώβριος
TOP
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Φοινικούντα: Για 6 ώρες κατέθετε στην ανακρίτρια Καλαμάτας ο φερόμενος ως εκτελεστής – Αρνείται ότι πυροβόλησε τα θύματα

Share

Από τις 14.00 το μεσημέρι της Κυριακής (19/10/25) κατέθετε στην ανακρίτρια Καλαμάτας ο φερόμενος ως εκτελεστής, στη διπλή δολοφονία της Φοινικούντας, τονίζοντας ότι δεν ήταν εκείνος που πυροβόλησε τα θύματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 22χρονος είπε ότι δεν είχε όπλο, δεν πυροβόλησε και  δεν είχε πάει ποτέ ξανά στη Φοινικούντα. Για να πείσει για τα λεγόμενά του, «πατούσε» συνεχώς στο γεγονός ότι δεν βρέθηκε πυρίτιδα στα ρούχα του.

Δείχνει τον -μέχρι πρότινος- φίλο του, ως εκείνον που μπήκε στο κάμπινγκ… Ο φίλος του, είναι ο επόμενος που μπήκε στο γραφείο της ανακρίτριας, για να δώσει τη δική του εκδοχή για το τι πραγματικά συνέβη στη Φοινικούντα.

Την ίδια ώρα, οι αστυνομικοί έχουν πάρει πλέον το πράσινο φως, για να εξετάσουν τις τηλεφωνικές επικοινωνίες των εμπλεκομένων, για το διάστημα των τελευταίων 2 μηνών.

ΠΗΓΗ www.newsit.gr
Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ