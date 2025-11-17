Φοινικούντα: Κινητά τηλέφωνα, σπίτια και καταστήματα στο μικροσκόπιο των Αρχών – Νέες καταθέσεις από τον ανιψιό του θύματος και τη σύντροφό του

Νέος γύρος ερευνών με δυο συμπληρωματικές καταθέσεις και μια έφοδο της αστυνομίας σε κατάστημα ξεκίνησε από σήμερα το πρωί της Δευτέρας 17 Νοεμβρίου για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα.

Με εντολή της ανακρίτριας που χειρίζεται την υπόθεση, γύρω στις 12 το μεσημέρι άνδρες του Ανθρωποκτονιών πραγματοποίησαν έφοδο στο κατάστημα του επιχειρηματία που εργάζονταν ο 22χρονος συνεργός στη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα.

Μάλιστα πρόκειται για τον άνδρα στον οποίο τηλεφώνησε ο ανιψιός του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ αμέσως μετά την δολοφονία του θείου του.

