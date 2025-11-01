«Φουντώνει» και πάλι η ακρίβεια στα τρόφιμα – Ποια προϊόντα «σέρνουν τον χορό» των ανατιμήσεων

Η ακρίβεια στα τρόφιμα επιμένει στην Ελλάδα, παρά την αποκλιμάκωση του συνολικού πληθωρισμού, όπως έδειξε η εκτίμηση της Eurostat για τον Οκτώβριο.

Ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών κινήθηκε στο 1,7%, όμως η ακρίβεια στα τρόφιμα δείχνει να ανακάμπτει, σε συνθήκες μάλιστα επιβράδυνσης του σχετικού δείκτη «τρόφιμα, αλκοόλ και καπνός» στην Ευρωζώνη, τον οποίο και χρησιμοποιεί η Eurostat. Στην Ελλάδα ο δείκτης τον Οκτώβριο επιταχύνθηκε στο διπλάσιο, στο 2,8% από 1,4%.

Πίσω από την αναζωπύρωση των ανατιμήσεων στα τρόφιμα βρίσκονται βασικοί παράγοντες που ωθούν ανοδικά, όπως φαίνεται και στα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Πρώτον, το ράλι σε καφέ και κακάο που ξεκίνησε το 2024 και συνεχίστηκε στις αρχές του 2025 περνά πλέον στα ράφια. Στα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τον Σεπτέμβριο, οι «σοκολάτες-προϊόντα σοκολάτας» καταγράφουν ετήσια αύξηση 22,2% και ο καφές 19,8%. Οι διεθνείς τιμές του κακάο κινήθηκαν σε ιστορικά υψηλά φέτος, ενώ ο καφές παραμένει ακριβός λόγω χαμηλών αποθεμάτων και διακυμάνσεων στην προσφορά. Έτσι τροφοδοτείται νέα ακρίβεια στα τρόφιμα.

Δεύτερον, οι ζωικές πρωτεΐνες κρατούν ψηλά τον πληθωρισμό των τροφίμων. Το κρέας αυξάνεται κατά 8,4% σε ετήσια βάση, ενώ ανοδικές πιέσεις υπάρχουν και σε γαλακτοκομικά/αυγά και φρέσκα ψάρια. Σε διεθνές επίπεδο, ο δείκτης κρεάτων του FAO έχει ανανεώσει τα ιστορικά του υψηλά, επιβεβαιώνοντας ότι οι τιμές χονδρικής τροφοδοτούν και τον πληθωρισμό καταναλωτή με χρονική υστέρηση.