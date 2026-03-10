Μαντάς σε Κεραμέως για πρόστιμα σε χαμηλοσυνταξιούχους αγρότες και στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με στόχο τη διασφάλιση της αναλογικότητας και την ενίσχυση των πολιτών της υπαίθρου, ο βουλευτής Μεσσηνίας Περικλής Μαντάς πραγματοποίησε συνάντηση με την υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κα Νίκη Κεραμέως, για το σοβαρό ζήτημα που έχει ανακύψει με την πιθανή επιβολή υπέρογκων προστίμων σε χαμηλοσυνταξιούχους που διατηρούν μικρή αγροτική δραστηριότητα και δεν έχουν δηλώσει εγκαίρως την απασχόλησή τους στον e-ΕΦΚΑ.

Στη συνάντηση συζητήθηκε επίσης η θέσπιση ανακουφιστικών μέτρων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με στόχο την παροχή μεγαλύτερης ευελιξίας από την πλευρά της Πολιτείας για την τακτοποίηση των οικονομικών τους εκκρεμοτήτων και για τη στήριξη της βιωσιμότητάς τους.

Όσον αφορά στους χαμηλοσυνταξιούχους αγρότες, ο κ. Μαντάς τόνισε ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση αδικεί ευάλωτους πολίτες, κυρίως υπερήλικες, που συνεχίζουν να καλλιεργούν λίγες δεκάδες δέντρα ή μικρές οικογενειακές εκμεταλλεύσεις για να συμπληρώσουν το περιορισμένο εισόδημά τους, χωρίς ουσιαστικά να επιβαρύνουν το ασφαλιστικό σύστημα. Η εφαρμογή προστίμου ύψους 12 μηνιαίων συντάξεων για παραλείψεις καθαρά πληροφοριακού χαρακτήρα είναι δυσανάλογη, κοινωνικά άδικη και αποθαρρυντική για την αγροτική δραστηριότητα στην περιφέρεια και πρέπει να αναθεωρηθεί άμεσα.

Η υπουργός Εργασίας εξέφρασε θετική ανταπόκριση και δεσμεύτηκε ότι το υπουργείο θα εξετάσει συνολικά το θέμα, ώστε να διασφαλιστεί η αναλογικότητα των κυρώσεων και η προστασία των χαμηλοσυνταξιούχων.

Κατά τη συνάντηση, ο βουλευτής έθεσε επίσης ζητήματα που αφορούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες, με στόχο δίκαιους κανόνες που συνδυάζουν νομιμότητα και κοινωνική δικαιοσύνη:

Ρύθμιση οφειλών σε 120 δόσεις χωρίς περιορισμούς για επιχειρήσεις με αποδεδειγμένη ανάγκη.

Διοικητικά πρόστιμα για υποδηλωμένη εργασία : διαφοροποίηση ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης και δυνατότητα συμμόρφωσης, όπως προβλέπεται για πλήρως αδήλωτη εργασία.

Υπερβολικές οφειλές ελευθέρων επαγγελματιών : επανυπολογισμός οφειλών προς τον e-ΕΦΚΑ, εξαιρώντας τα ποσά που αφορούν στον κλάδο υγείας για περιόδους κατά τις οποίες οι ασφαλισμένοι δεν είχαν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας.

«Δεν μπορεί η Πολιτεία να αντιμετωπίζει με τον ίδιο τρόπο τον συστηματικό παραβάτη και τον χαμηλοσυνταξιούχο αγρότη, ο οποίος καλλιεργεί λίγες ελιές για την οικογένειά του, ή τη μικρομεσαία επιχείρηση που προσπαθεί σε αντίξοες συνθήκες να επιβιώσει», υπογράμμισε ο κ. Μαντάς. Τόνισε ότι η κυβέρνηση οφείλει να συνδυάζει νομιμότητα, αναλογικότητα και κοινωνική δικαιοσύνη, εφαρμόζοντας κανόνες που σέβονται την κοινωνική πραγματικότητα και ενισχύουν την αναπτυξιακή προοπτική της περιφέρειας.