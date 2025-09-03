Γιατί αναμένεται πτώση του πληθωρισμού το 2026 στην Ελλάδα – Ανάλυση της Εθνικής Τράπεζας

Πτώση του πληθωρισμού το 2026 προβλέπει η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας, σε ειδική ανάλυση την οποία δημοσιοποίησε σήμερα (2.9.25).

Συγκεκριμένα, η Εθνική Τράπεζα Ελλάδας, προβλέπει σταδιακή σύγκλιση του πληθωρισμού με την Ευρωζώνη από το 2026 καθώς υποχωρούν οι προσωρινές πληθωριστικές επιδράσεις και σταθεροποιείται το παραγωγικό κενό.

Οι εστίες πληθωριστικής αδράνειας προβλέπεται να επιμείνουν κατά το υπόλοιπο του έτους, με την ετήσια μεταβολή τόσο του ΔΤΚ όσο και του ΕνΔΤΚ να εμφανίζουν οριακή μόνο υποχώρηση σε σύγκριση με το μέσο ρυθμό μεταβολής τον Ιούνιο-Ιούλιο και να παραμείνουν περίπου 0,3-0,4 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερα από το μέσο ρυθμό μεταβολής τους κατά το 1ο εξάμηνο του 2025.

