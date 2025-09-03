Τελευταία Νέα
97.3best
Τετάρτη
3
Σεπτέμβριος
TOP
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Γιατί αναμένεται πτώση του πληθωρισμού το 2026 στην Ελλάδα – Ανάλυση της Εθνικής Τράπεζας

Share

Πτώση του πληθωρισμού το 2026 προβλέπει η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας, σε ειδική ανάλυση την οποία δημοσιοποίησε σήμερα (2.9.25).

Συγκεκριμένα, η Εθνική Τράπεζα Ελλάδας, προβλέπει σταδιακή σύγκλιση του πληθωρισμού με την Ευρωζώνη από το 2026 καθώς υποχωρούν οι προσωρινές πληθωριστικές επιδράσεις και σταθεροποιείται το παραγωγικό κενό.

Οι εστίες πληθωριστικής αδράνειας προβλέπεται να επιμείνουν κατά το υπόλοιπο του έτους, με την ετήσια μεταβολή τόσο του ΔΤΚ όσο και του ΕνΔΤΚ να εμφανίζουν οριακή μόνο υποχώρηση σε σύγκριση με το μέσο ρυθμό μεταβολής τον Ιούνιο-Ιούλιο και να παραμείνουν περίπου 0,3-0,4 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερα από το μέσο ρυθμό μεταβολής τους κατά το 1ο εξάμηνο του 2025.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του newsit.gr πατώντας εδώ 

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΙΕΘΝΗ

CITY GUIDE