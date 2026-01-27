Τελευταία Νέα
97.3best
Τρίτη
27
Ιανουάριος
TOP
VIRAL

Κατόρθωμα στην Παταγονία: Γυναίκα 71 ετών πραγματοποίησε το όνειρό της και κατέκτησε την κορυφή του ηφαιστείου Λανίν

Share

Το όνειρο της ζωής της έκανε πραγματικότητα μία γυναίκα 71 ετών από την Αργεντινή, η οποία κατάφερε να φτάσει στην κορυφή του ηφαιστείου Λανίν στην Παταγονία.

Η Αμαλία Φιγκερόα μεγάλωσε ανάμεσα στα βουνά της Παταγονίας και πριν από λίγες ημέρες πραγματοποίησε ένα όνειρο ζωής, που περίμενε εδώ και χρόνια, να φτάσει δηλαδή στην κορυφή του ηφαιστείου Λανίν, σε υψόμετρο 3.776 μέτρων.

Είχε επιχειρήσει την ανάβαση δύο χρόνια νωρίτερα, ωστόσο τότε αποφάσισε να επιστρέψει περίπου 200 μέτρα πριν από την κορυφή, για λόγους ασφαλείας και χρονικών περιορισμών. Αυτή τη φορά, με διαφορετική προετοιμασία και ευνοϊκότερο «παράθυρο» καιρού, κατάφερε να ολοκληρώσει την πρόκληση.

Στην ανάβαση προφανώς δεν ήταν μόνη. Η Αμαλία μοιράστηκε τη διαδρομή με δύο φίλες, μία κολυμβήτρια ανοιχτής θάλασσας (ξεκίνησε ειδική προπόνηση για να τη συνοδεύσει όταν έμαθε πως αυτό ήταν το μεγάλο της όνειρο) και μία έμπειρη ορειβάτισσα με δεκάδες αναβάσεις και γνώση του Λανίν, η οποία έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη διαχείριση του ρυθμού και της στρατηγικής στα πιο απαιτητικά σημεία.

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΔΙΕΘΝΗ

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΔΙΕΘΝΗ

Η ενημέρωση με επίκεντρο εσένα... Ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο

Επικοινωνία: [email protected] , +30 27210 63264

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε. ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ Best-tv.gr ΕΔΡΑ Καλαμάτα, Ηρώων Πολυτεχνείου 0, 24134 ΑΦΜ 801227730 ΔΟΥ Καλαμάτα ΤΗΛ – ΕΜΑΙΛ 2721063264/ [email protected] ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ Μπελογιάννης Χρήστος Μπελογιάννης Γιώργος ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ /ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Μπελογιάννης Χρήστος ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Θέμης Κανελλόπουλος ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ DOMAIN Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.

Copyright © 2020 BEST MEDIA | Designed & Powered By nxcode