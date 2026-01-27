Κατόρθωμα στην Παταγονία: Γυναίκα 71 ετών πραγματοποίησε το όνειρό της και κατέκτησε την κορυφή του ηφαιστείου Λανίν

Το όνειρο της ζωής της έκανε πραγματικότητα μία γυναίκα 71 ετών από την Αργεντινή, η οποία κατάφερε να φτάσει στην κορυφή του ηφαιστείου Λανίν στην Παταγονία.

Η Αμαλία Φιγκερόα μεγάλωσε ανάμεσα στα βουνά της Παταγονίας και πριν από λίγες ημέρες πραγματοποίησε ένα όνειρο ζωής, που περίμενε εδώ και χρόνια, να φτάσει δηλαδή στην κορυφή του ηφαιστείου Λανίν, σε υψόμετρο 3.776 μέτρων.

Είχε επιχειρήσει την ανάβαση δύο χρόνια νωρίτερα, ωστόσο τότε αποφάσισε να επιστρέψει περίπου 200 μέτρα πριν από την κορυφή, για λόγους ασφαλείας και χρονικών περιορισμών. Αυτή τη φορά, με διαφορετική προετοιμασία και ευνοϊκότερο «παράθυρο» καιρού, κατάφερε να ολοκληρώσει την πρόκληση.

Στην ανάβαση προφανώς δεν ήταν μόνη. Η Αμαλία μοιράστηκε τη διαδρομή με δύο φίλες, μία κολυμβήτρια ανοιχτής θάλασσας (ξεκίνησε ειδική προπόνηση για να τη συνοδεύσει όταν έμαθε πως αυτό ήταν το μεγάλο της όνειρο) και μία έμπειρη ορειβάτισσα με δεκάδες αναβάσεις και γνώση του Λανίν, η οποία έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη διαχείριση του ρυθμού και της στρατηγικής στα πιο απαιτητικά σημεία.