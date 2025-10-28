Γιατί αυξήθηκε το άγχος και η κατάθλιψη στην Gen Z και όχι μόνο

Τα αυξημένα ποσοστά άγχους και κατάθλιψης στη Γενιά Ζ, βρέθηκαν στο επίκεντρο της ανάλυσης επιστημόνων και δημιούργησαν την ανάγκη να σχεδιαστεί εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Στις κοινωνικές αλλαγές που οδήγησαν τους νέους αλλά και τις μεγαλύτερες ηλικίες να αντιμετωπίζουν περισσότερα προβλήματα ψυχικής υγείας, ήταν η επίδραση που έχουν η χρήση των κινητών τηλεφώνων και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Δεν είναι τυχαίο ότι, η Gen Z, που κάποιοι την αποκαλούν ως «η αγχωμένη γενιά», βίωσε σε μεγαλύτερο βαθμό την εισαγωγή των smartphone και των social media στη ζωή τους.

Το πρόβλημα έχει διογκωθεί τόσο, που πλέον κρίνεται αναγκαία η χάραξη πολιτικής και άλλων πρωτοβουλιών που θα εστιάζουν στην αλλαγή κουλτούρας και συμπεριφοράς.