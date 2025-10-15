Σε κρίση η παγκόσμια βιομηχανία σοκολάτας μετά τη ραγδαία άνοδο των τιμών του κακάο

Η επιβράδυνση της παραγωγής στα εργοστάσια κακάο σε όλο τον κόσμο συνεχίζει να εντείνεται, υποδηλώνοντας ότι ο αντίκτυπος της ραγδαίας ανόδου των τιμών του περασμένου έτους εξακολουθεί να επηρεάζει τα κέρδη των μεταποιητών και ότι το κόστος των γλυκών δεν προβλέπεται να μειωθεί σύντομα.

Η άλεση του κακάου -η διαδικασία μετατροπής των κόκκων σε βούτυρο και σκόνη για σοκολάτα και άλλα γλυκά- στην Ευρώπη, τον μεγαλύτερο καταναλωτή, πιθανότατα έπεσε στο χαμηλότερο επίπεδο για το τρίτο τρίμηνο τουλάχιστον της τελευταίας δεκαετίας, σύμφωνα με τον μέσο όρο 11 αναλυτών και εμπόρων που συμμετείχαν σε έρευνα της Bloomberg.

Η επεξεργασία στην Ασία για το τρίμηνο έως τον Σεπτέμβριο αναμένεται να φτάσει στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων οκτώ ετών, ενώ η Βόρεια Αμερική αναμένεται να σημειώσει το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο ετών. Η επεξεργασία στις κύριες χώρες παραγωγής βρίσκεται επίσης σε ύφεση. Τα επίσημα στοιχεία -που θεωρούνται ως δείκτης της ζήτησης κακάου-αναμένεται να δημοσιευθούν αργότερα αυτή την εβδομάδα.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του thetoc.gr πατώντας εδώ