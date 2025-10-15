Σε κρίση η παγκόσμια βιομηχανία σοκολάτας μετά τη ραγδαία άνοδο των τιμών του κακάο

Η επιβράδυνση της παραγωγής στα εργοστάσια κακάο σε όλο τον κόσμο συνεχίζει να εντείνεται, υποδηλώνοντας ότι ο αντίκτυπος της ραγδαίας ανόδου των τιμών του περασμένου έτους εξακολουθεί να επηρεάζει τα κέρδη των μεταποιητών και ότι το κόστος των γλυκών δεν προβλέπεται να μειωθεί σύντομα.
Η επεξεργασία στην Ασία για το τρίμηνο έως τον Σεπτέμβριο αναμένεται να φτάσει στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων οκτώ ετών, ενώ η Βόρεια Αμερική αναμένεται να σημειώσει το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο ετών. Η επεξεργασία στις κύριες χώρες παραγωγής βρίσκεται επίσης σε ύφεση. Τα επίσημα στοιχεία -που θεωρούνται ως δείκτης της ζήτησης κακάου-αναμένεται να δημοσιευθούν αργότερα αυτή την εβδομάδα.
