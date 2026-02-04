Τελευταία Νέα
Η ΔΥΠΑ ανοίγει πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων στον τομέα Ελιάς και Ελαιοκομία

Από αύριο (5.2.2026) ξεκινάνε οι αιτήσεις για τη συμμετοχή στο νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων της ΔΥΠΑ, έως και την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου και ώρα 15:00.

Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων έχει σχεδιαστεί σε συνεργασία με κοινωνικούς εταίρους και τοπικούς φορείς και θα υλοποιηθεί από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) Ιωαννίνων της ΔΥΠΑ.

Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε έπειτα από αίτημα του Δήμου Πάργας και απευθύνεται σε 15 άνεργους, ηλικίας 18 έως 60 ετών, κατοίκων του Δήμου Πάργας ή όμορων Δήμων του Νομού Πρέβεζας. Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν δια ζώσης στις εγκαταστάσεις του ΕΠΑΛ Καναλακίου.

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα ύψους 5 ευρώ καθαρά ανά ώρα κατάρτισης και θα καλύπτονται με ιατροφαρμακευτική περίθαλψη καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

  • ηλεκτρονικά ή
  • δια ζώσης στο ΚΔΒΜ Ιωαννίνων της ΔΥΠΑ

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής, θα ακολουθήσει αξιολόγηση των αιτήσεων και ενημέρωση των ωφελουμένων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την οριστική επιλογή τους και τις διαδικασίες εγγραφής και παρακολούθησης.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα λάβουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης από το ΚΔΒΜ Ιωαννίνων της ΔΥΠΑ.

πηγή: www.newsit.gr

