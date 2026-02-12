Τελευταία Νέα
97.3best
Πέμπτη
12
Φεβρουάριος
TOP
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

«Η σημαντικότερη ανακάλυψη της δεκαετίας» -Τάφος 1.400 ετών με κουκουβάγια θεωρείται εύρημα-σταθμός

Share

Το εύρημα συνοδεύεται από ανάγλυφα και τοιχογραφίες που επιτρέπουν μια σπάνια «ανάγνωση» των ταφικών πρακτικών, της ιεροτελεστίας και της κοινωνικής οργάνωσης μιας από τις πιο ανθεκτικές αυτόχθονες παραδόσεις της Μεσοαμερικής.

Στη νότια πολιτεία Οαχάκα του Μεξικού, μια ανασκαφή έφερε στο φως έναν ταφικό θάλαμο ηλικίας περίπου 1.400 ετών, που οι αρχαιολόγοι περιγράφουν ως εξαιρετικά σπάνιο όχι μόνο για τη χρονολόγησή του αλλά κυρίως για τη διατήρησή του και για το πλήθος των πληροφοριών που υπόσχεται να δώσει για τον κόσμο των Ζαποτέκων.

Ο τάφος εντοπίστηκε στο Σαν Πάμπλο Ουίτσο (San Pablo Huitzo) και, σύμφωνα με ανακοίνωση του Εθνικού Ινστιτούτου Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Μεξικού (INAH), αποδίδεται στον πολιτισμό των Ζαποτέκων και χρονολογείται περίπου στο έτος 600 μ.Χ.

Το εύρημα συνοδεύεται από αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες, ανάγλυφα και τοιχογραφίες που, όπως υπογραμμίζει το INAH, επιτρέπουν μια σπάνια «ανάγνωση» των ταφικών πρακτικών, της ιεροτελεστίας και της κοινωνικής οργάνωσης μιας από τις πιο ανθεκτικές αυτόχθονες παραδόσεις της Μεσοαμερικής.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του iefimerida.gr πατώντας εδώ 

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ενημέρωση με επίκεντρο εσένα... Ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο

Επικοινωνία: [email protected] , +30 27210 63264

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε. ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ Best-tv.gr ΕΔΡΑ Καλαμάτα, Ηρώων Πολυτεχνείου 0, 24134 ΑΦΜ 801227730 ΔΟΥ Καλαμάτα ΤΗΛ – ΕΜΑΙΛ 2721063264/ [email protected] ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ Μπελογιάννης Χρήστος Μπελογιάννης Γιώργος ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ /ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Μπελογιάννης Χρήστος ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Θέμης Κανελλόπουλος ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ DOMAIN Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.

Copyright © 2020 BEST MEDIA | Designed & Powered By nxcode