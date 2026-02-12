«Η σημαντικότερη ανακάλυψη της δεκαετίας» -Τάφος 1.400 ετών με κουκουβάγια θεωρείται εύρημα-σταθμός

Το εύρημα συνοδεύεται από ανάγλυφα και τοιχογραφίες που επιτρέπουν μια σπάνια «ανάγνωση» των ταφικών πρακτικών, της ιεροτελεστίας και της κοινωνικής οργάνωσης μιας από τις πιο ανθεκτικές αυτόχθονες παραδόσεις της Μεσοαμερικής.

Στη νότια πολιτεία Οαχάκα του Μεξικού, μια ανασκαφή έφερε στο φως έναν ταφικό θάλαμο ηλικίας περίπου 1.400 ετών, που οι αρχαιολόγοι περιγράφουν ως εξαιρετικά σπάνιο όχι μόνο για τη χρονολόγησή του αλλά κυρίως για τη διατήρησή του και για το πλήθος των πληροφοριών που υπόσχεται να δώσει για τον κόσμο των Ζαποτέκων.

Ο τάφος εντοπίστηκε στο Σαν Πάμπλο Ουίτσο (San Pablo Huitzo) και, σύμφωνα με ανακοίνωση του Εθνικού Ινστιτούτου Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Μεξικού (INAH), αποδίδεται στον πολιτισμό των Ζαποτέκων και χρονολογείται περίπου στο έτος 600 μ.Χ.

Το εύρημα συνοδεύεται από αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες, ανάγλυφα και τοιχογραφίες που, όπως υπογραμμίζει το INAH, επιτρέπουν μια σπάνια «ανάγνωση» των ταφικών πρακτικών, της ιεροτελεστίας και της κοινωνικής οργάνωσης μιας από τις πιο ανθεκτικές αυτόχθονες παραδόσεις της Μεσοαμερικής.

