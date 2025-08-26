Η πιο σκληρή διάταξη στην Ευρώπη, fast track απολύσεις και 13ωρο στο προσκήνιο -Τι σημείωσε ο Αλέξης Μητρόπουλος για το εργασιακό νομοσχέδιο (video)

Μαζικές απολύσεις «fast track» φέρνει το νέο εργασιακό, αφού σύμφωνα με τον πρόεδρο ΕΝΥΠΕΚΚ πρόκειται για την «πιο σκληρή διάταξη του νομοσχεδίου που δεν έχει προηγούμενο στην Ευρώπη». Όπως αποκάλυψε ο Αλέξης Μητρόπουλος μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Best, το εργασιακό νομοσχέδιο έρχεται με σημαντικούς αστερίσκους καθώς όπως ανέγνωσε «με το Άρθρο 12 του εργασιακού νομοσχεδίου “η αδικαιολόγητη (αυθαίρετη) αποχή του εργαζομένου από την εργασία για διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) συναπτών εργασίμων ημερών, μπορεί να θεωρηθεί ως καταγγελία της σύμβασης εκ μέρους του εφόσον προηγουμένως έχει παρέλθει επιπλέον χρονικό διάστημα δύο (2) εργασίμων ημερών από την υποχρεωτική όχλησή του από τον εργοδότη του”.

Όπως σημείωσε αυτό σημαίνει ότι «σε πέντε ημέρες απολύεται χωρίς αποζημίωση και επιδόματα ανεργίας».

Ως προς το 13ωρο, όπως είπε «η κυβέρνηση το έχει βαφτίσει εθελοντικό είναι υποχρεωτικό… Τι σημαίνει ότι σημαίνει ότι μου προτείνει: αρνούμαι και δεν με απολύει! Τι θα με κάνει ύστερα; Θα με μεταθέσει; Θα με υποβαθμίσει, θα με περιορίσει;»

Σε ό,τι αφορά στις υπερωρίες σημείωσε πως σύμφωνα με το Άρθρο 14 «μπορεί να αρνηθεί να κάνει υπερωρίες υπό τον όρο ότι η άρνησή του δεν αντιβαίνει στην καλή πίστη! Πρέπει να αποδείξει ο εργαζόμενος ότι η αντίθεσή του δεν είναι αντίθετη στην καλή πίστη!»

Δημιουργούνται σοβαρά ζητήματα όπως ανέφερε διαβάζοντας τις διατάξεις το οποίο ωστόσο φέρνει και έχει και τα θετικά και εστίασε «κυρίως όλο το κεφαλαίο που προστατεύει τους εργαζόμενους που δίνει δικαιώματα στους τεχνικούς της εργασίας, γιατρούς της εργασίας επειδή έχουμε πολλά εργατικά ατυχήματα, είναι σε θετική κατεύθυνση», βάζοντας στην ίδια θετική κατηγορία και όσα αφορούν στην Επιθεώρηση Εργασίας. Στον αντίποδα «ότι πιάνει τους μισθούς, τις υπερωρίες είναι διατάξεις πολύ προβληματικές.»

Στη συζήτηση και η ψηφιακή κάρτα εργασίας, με τον κ. Μητρόπουλο να σημειώνει ότι «Όλες οι υπερωρίες από δω και πέρα δεν έχουν ασφαλιστικές εισφορές». Αυτό σημαίνει ότι στις 8 ώρες κανονικό ωράριο και 5 υπερωρίες «εάν μετά από 20 χρόνια πάρετε στη σύνταξη οι υπερωρίες δεν θα φαίνονται στη σύνταξη γιατί με αυτό το νομοσχέδιο καταργούνται οι εισφορές στις προσαυξήσεις των υπερωριών»

Κλείνοντας αναφέρθηκε και στην πρόσφατη έρευνα της ΕΝΥΠΕΚΚ που αναφέρει πως ο φόρος εισοδήματος «ροκάνισε» τις ονομαστικές αυξήσεις των μισθών. «Αποδείξαμε με στοιχεία του υπουργείου εργασίες ότι αυξήθηκαν οι μισθοί, αλλά οι φόροι επί των ιδίων αυξημένων μισθών πήγαν στο 4πλάσιο!».