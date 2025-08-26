Οι 8 αλλαγές στην αγορά εργασίας: Fast track προσλήψεις, ευέλικτο ωράριο και σπαστή άδεια αναψυχής

«Σπαστή» άδεια αναψυχής, διευθέτηση του χρόνου εργασίας ακόμα και εντός εβδομάδας και προσλήψεις fast track μέσω κινητού προβλέπει το νέο εργασιακό νομοσχέδιο το οποίο εισάγει μεταξύ άλλων τη δυνατότητα απασχόλησης έως και 13 ώρες στον ίδιο εργοδότη υπό αυστηρές προϋποθέσεις ώστε να προστατεύεται ο εργαζόμενος. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στο νομοσχέδιο το οποίο θα βρίσκεται σε διαβούλευση έως τις 19 Σεπτεμβρίου προστέθηκε διάταξη που ορίζει ρητά ότι ο εργαζόμενος δε μπορεί να απολυθεί αν αρνηθεί να δουλέψει υπερωριακά (η καταγγελία της σύμβασης θα θεωρείται άκυρη).

«Στόχος μας είναι η πιο δίκαιη αγορά εργασίας που να εξυπηρετεί με το ευέλικτο ωράριο τους εργαζόμενους -ιδίως τους γονείς – αλλά και τις ανάγκες των επιχειρήσεων» έχει επισημάνει η υπουργός εργασίας Νίκη Κεραμέως η οποία θεωρεί σημαντική τη μείωση της γραφειοκρατίας που ταλαιπωρεί σήμερα τις επιχειρήσεις».

Οι 8 σημαντικότερες διατάξεις του νομοσχεδίου είναι οι εξής:

– Διευθέτηση του χρόνου εργασίας σε εβδομαδιαία έως και σε ετήσια βάση

– Εργασία έως και 13 ώρες στον ίδιο εργοδότη

– Υπερωριακή απασχόληση και στην εκ περιτροπής εργασία

– Προσλήψεις εξπρές ακόμα και μέσω κινητού τηλεφώνου

– Οικειοθελής αποχώρηση με ένα κλικ

– Τέλος οι αυθαιρεσίες στο μισθό με τη χρήση της ψηφιακής κάρτας