Ιδρύουν εταιρείες για να γλιτώσουν φόρο από ενοίκια – Το νέο τοπίο στην αγορά των ακινήτων

Αυξάνονται και πληθύνονται τα νομικά πρόσωπα με ιδιόκτητη ακίνητη περιουσία, με τον αριθμό τους να σπάει για πρώτη φορά το φράγμα των 70.000 μέσα στο 2025. Χρόνο με τον χρόνο, 2.000 με 3.000 νέες εταιρείες εμφανίζονται «υπόχρεες» σε καταβολή ΕΝΦΙΑ και αυτό οδηγεί στη διαρκή αύξηση του συγκεκριμένου φόρου που καταβάλλεται από εταιρείες.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της «Καθημερινής», το 2019 όλα τα νομικά πρόσωπα της χώρας πλήρωναν 465 εκατ. ευρώ τον χρόνο και το 2025 το ποσό ξεπέρασε τα 565 εκατ. ευρώ. Ενώ λοιπόν οι επιχειρήσεις ήταν υπόχρεες να καταβάλλουν κάτω από το 20% του συνολικού βεβαιωθέντος ποσού από ΕΝΦΙΑ μέχρι και το 2021, το ποσοστό έχει ήδη ανέβει στο 25%, με συνεχιζόμενη ανοδική τάση. Για τις επιχειρήσεις δεν έχει υπάρξει καμία ευνοϊκή αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού του φόρου κατοχής ακινήτων όλα αυτά τα χρόνια, σε αντίθεση με τα μέτρα που έχουν νομοθετηθεί για τα φυσικά πρόσωπα-ιδιοκτήτες.

Ετσι, η διαρκής αύξηση στον αριθμό των υποχρέων συνδέεται όχι μόνο με τη λειτουργία νέων εταιρειών που έχουν ιδιόκτητα ακίνητα, αλλά και με την αναζήτηση τρόπων περιορισμού του φόρου στο εισόδημα από ακίνητα. Το νομικό πρόσωπο, στο εισόδημα από ενοίκια πληρώνει 22% φόρο οριζοντίως, ανεξαρτήτως ποσού, ενώ αναγνωρίζονται και τα έξοδα που συνδέονται με τη δραστηριότητα αξιοποίησης. Στα φυσικά πρόσωπα, οι συντελεστές –και μετά τις μειώσεις που ενεργοποιούνται από αρχές του 2026– εξακολουθούν να φτάνουν στο 45%, κάτι που σημαίνει ότι ειδικά για έχοντες υψηλά εισοδήματα από ενοίκια, η φορολόγηση στο όνομα φυσικού προσώπου από ένα επίπεδο και πάνω είναι ασύμφορη.

