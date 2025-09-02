Ηλεκτρικό ρεύμα: Ανοιχτό το ενδεχόμενο φορολόγησης των υπερκερδών αν δεν μειωθεί η τιμή στη λιανική

«Αν κρίνουμε ότι οι προμηθευτές ενέργειας, οι πάροχοι, δεν μετακυλίουν αυτή τη χαμηλότερη ενέργεια στους καταναλωτές, θα παρέμβουμε» τόνισε ο υφυπουργός Ενέργειας, Νίκος Τσάφος, μιλώντας σήμερα (1.9.2025) στο ΕΡΤnews, αναφορικά με τα τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος που αναμένεται να ανακοινώσουν εντός της ημέρας οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας.

Με αφορμή και το μήνυμα που έστειλε ο πρωθυπουργός στις εταιρείες ότι θα πρέπει να περάσουν τις μειώσεις της χονδρικής στη λιανική, διαφορετικά, θα υπάρξει κυβερνητική παρέμβαση, ο κ. Τσάφος ανέφερε «αυτό που είδαμε και αυτό στο οποίο αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός είναι ότι είχαμε ένα πάρα πολύ καλό καλοκαίρι. Για να δώσω κάποια στοιχεία, πέρυσι το καλοκαίρι που υπήρχε μια μίνι ενεργειακή κρίση, η μέση χονδρική ήταν 122 ευρώ, εννοώ ο Ιούνιος, Ιούλιος και ο Αύγουστος. (…) Είχαμε μια αρκετά μεγάλη μείωση στις τιμές ηλεκτρικού ρεύματος του καλοκαιριού, με, ειδικά τον Αύγουστο να έχει πέσει η χονδρική στα 73 ευρώ και αυτό που είπε και ο πρωθυπουργός είναι ότι περιμένουμε από τους προμηθευτές αυτή την πολύ μεγάλη μείωση, ειδικά και το γεγονός ότι το καλοκαίρι που περάσαμε δεν επαληθεύτηκαν οι φόβοι που υπήρχαν για υψηλές τιμές, ότι αυτό πρέπει να περάσει στον καταναλωτή και να το δούμε στα τιμολόγια. Και ελπίζουμε ότι θα το δούμε όταν οι πάροχοι ανακοινώσουν τα τιμολόγια».

