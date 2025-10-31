Ηλεκτρικό ρεύμα: Από 1η Νοεμβρίου το χειμερινό ωράριο της διζωνικής μειωμένης τιμολόγησης

Από 1η Νοεμβρίου 2025 θα τεθεί σε εφαρμογή το χειμερινό ωράριο της διζωνικής μειωμένης τιμολόγησης στο ηλεκτρικό ρεύμα, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο ΔΕΔΔΗΕ.

Το χειμερινό ωράριο της διζωνικής μειωμένης τιμολόγησης θα ισχύει έως 31η Μαρτίου 2026, αναφέρεται στην ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ. Να σημειωθεί ότι το διζωνικό τιμολόγιο ηλεκτρικού ρεύματος αποτελείται από τη μεσημβρινή ζώνη και από τη νυχτερινή ζώνη.

Συγκεκριμένα ανά ζώνη, το ωράριο προσαρμόζεται ως εξής:

Μεσημβρινή ζώνη: 12 μ.μ. – 3 μ.μ. Νυχτερινή ζώνη: 2 π.μ. – 5 π.μ.

Υπενθυμίζεται ότι από την 1η Φεβρουαρίου 2025 που τέθηκε σε εφαρμογή, σκοπός του διζωνικού συστήματος μειωμένης τιμολόγησης είναι η πρόσβαση των καταναλωτών σε ηλεκτρικό ρεύμα, τις ώρες που είναι πιο φθηνό.

