Ρεύμα: Με αύξηση στη χονδρική ξεκινά η εβδομάδα – Στα 158,35 ευρώ η τιμή της μεγαβατώρας

Με μια αύξηση στα όρια του… «ηλεκτροσόκ» στην τιμή της μεγαβατώρας στην εγχώρια χονδρεμπορική αγορά ξεκινά η εβδομάδα.

Συγκεκριμένα, με βάση τα στοιχεία του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, για σήμερα Δευτέρα 13 Οκτωβρίου η μέση τιμή του ρεύματος προσεγγίζει τα 160 ευρώ (158,35 ευρώ/MWh), καταγράφοντας ημερήσια αύξηση κατά 104,56% σε σχέση με χθες Κυριακή που ήταν στα 77,41 ευρώ/MWh.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, όπου παραδοσιακά η ζήτηση υποχωρεί, υπήρξαν και αυτή τη φορά σαφώς χαμηλότερες τιμές. Έτσι, το Σάββατο ο πήχης είχε μειωθεί στα 72,37 ευρώ/MWh ενώ την Κυριακή ανέβηκε ελαφρά στα 77,41 ευρώ/MWh.

Μάλιστα τόσο το Σάββατο όσο και την Κυριακή καταγράφηκαν μέχρι και αρνητικές τιμές στο κάτω άκρο της διακύμανσης σε ορισμένες ώρες υψηλής παραγωγής των ΑΠΕ, και συγκεκριμένα -1 ευρώ το Σάββατο και -3,81 ευρώ την Κυριακή.

