Ηλεκτρικό ρεύμα: Έκρηξη στα τιμές κατά τις πρωινές ώρες

Μια νέα κατάσταση διαμορφώνεται στην αγορά ηλεκτρισμού της χώρας μας τον τελευταίο καιρό. Μέχρι σήμερα είχαμε συνηθίσει να βλέπουμε την υψηλότερη τιμή ηλεκτρικού ρεύματος της κάθε ημέρας τα απογεύματα ή νωρίς το βράδυ.

Στον αντίποδα, η χαμηλότερη τιμή είναι πάντα το μεσημέρι, όταν τα φωτοβολταϊκά φτάνουν στο φουλ. Όμως, τις τελευταίες εβδομάδες παρατηρείται μια ιδιαίτερα υψηλή αιχμή τα πρωινά, όταν και η τιμή ηλεκτρικού ρεύματος συχνά αγγίζει και ενίοτε ξεπερνά την αντίστοιχη του απογεύματος.

Για παράδειγμα, στις 16 Οκτωβρίου είχαμε 342 ευρώ/MWh στις 8:00 το πρωί, έναντι 295 ευρώ στις 18:00 το απόγευμα. Το ίδιο συμβαίνει σήμερα με 320 έναντι 288 ευρώ.

Η νέα τάση συνέπεσε χρονικά με την εφαρμογή της εκκαθάρισης της ημερήσιας αγοράς σε 15λεπτα χρονικά διαστήματα, αντί για κάθε μισή ώρα όπως ίσχυε προηγουμένως. Προς το παρόν παραμένει ασαφές αν το φαινόμενο συνδέεται με αυτή τη μεταρρύθμιση.

