Ηλεκτρισμός: Άλμα της ζήτησης τον Ιούλιο – Τα μερίδια των προμηθευτών

Σημαντικό αποτύπωμα στη ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια προκάλεσε ο καύσωνας που ενέσκηψε το τρίτο 10ημερο Ιουλίου στη χώρα, όπως δείχνουν τα στοιχεία του Χρηματιστηρίου Ενέργειας για τη χονδρεμπορική αγορά τον προηγούμενο μήνα. Κι αυτό γιατί ο όγκος συναλλαγών σημείωσε τον Ιούλιο σημαντική άνοδο, κατά 23%, σε σχέση με τον αμέσως προηγούμενο μήνα.

Πιο συγκεκριμένα, οι αγοραπωλησίες ηλεκτρικής ενέργειας διαμορφώθηκαν σε 6741,83 GWh (Γιγαβατώρες) από 5480,46 GWh τον Ιούνιο. Κάτι που, όπως είναι φυσικό, είχε ως συνέπεια να ενισχυθεί σημαντική η χονδρεμπορική τιμή, με τον Ιούλιο να «κλείνει» στα 100,57 ευρώ ανά Μεγαβατώρα, με αύξηση κατά 18% περίπου από τον Ιούνιο.