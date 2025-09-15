Κάτω από 1.000 ευρώ παίρνουν 6 στους 10 στον ιδιωτικό τομέα

Η σκληρή πραγματικότητα των αριθμών: το 62% των εργαζόμενων στον ιδιωτικό τομέα δεν φτάνουν στα 1.000 ευρώ καθαρά τον μήνα. Πάνω από 500.000 πολίτες εξακολουθούν να απασχολούνται με μερική απασχόληση, η μισθολογική «ψαλίδα» ανάμεσα στις μικρές και στις μεγάλες επιχειρήσεις ξεπερνάει το 30% ενώ παρατηρούνται έντονες γεωγραφικές ανισότητες και μεταξύ ανδρών – γυναικών. Αν το μηνιαίο εισόδημα και η αύξησή του είναι το «φάρμακο» για την αντιμετώπιση των βασικών προβλημάτων του ελληνικού νοικοκυριού (ακρίβεια, στεγαστικό κ.λπ.), τότε τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι ο δρόμος είναι ακόμη μακρύς.

Όπως σημειώνει ρεπορτάζ της Καθημερινής, ο μέσος μισθός για την πλήρη απασχόληση στην Ελλάδα διαμορφώθηκε –με βάση τα επίσημα στοιχεία του ΕΦΚΑ– στα 1.385 ευρώ τον Δεκέμβριο του 2024. Ομως ο μέσος μισθός είναι 1.188 ευρώ αν συμπεριληφθεί η μερική απασχόληση, κάτι που σημαίνει ότι αν αφαιρεθούν οι φόροι και οι ασφαλιστικές εισφορές, τα «καθαρά» δεν έχουν φτάσει ακόμη (σε επίπεδο μέσου πανελλαδικού μισθού) στα 1.000 ευρώ (σ.σ. τα 1.188 ευρώ αποδίδουν 948 ευρώ καθαρά με βάση την κλίμακα φορολόγησης των εισοδημάτων του 2024 αλλά και τους σημερινούς συντελεστές ασφαλιστικών εισφορών). Ακόμη όμως και αυτός αριθμός δεν «φωτίζει» πλήρως την κατάσταση στην αγορά εργασίας. Και αυτό διότι:

