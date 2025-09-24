Μειώνονται τα μετρητά, αυξάνονται τα δημόσια έσοδα

Στην αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών κατά 3 δισ. ευρώ στο επτάμηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024 οδήγησαν τα μέτρα που ελήφθησαν το προηγούμενο έτος.

Συγκεκριμένα, σημειώνει ρεπορτάζ της Καθημερινής, η διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα POS και η επέκταση των POS στο σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας το δεύτερο εξάμηνο του 2024 φέρνουν στην επιφάνεια αδήλωτα εισοδήματα καθώς και αυξημένα έσοδα από τον ΦΠΑ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, οι ηλεκτρονικές συναλλαγές ανήλθαν στο επτάμηνο στα 40,8 δισ. ευρώ, έναντι 37,8 δισ. ευρώ. Ουσιαστικά οι συναλλαγές με κάρτες αυξήθηκαν κατά περίπου 8%, με τάσεις το ποσοστό να ανέλθει στο τέλος του έτους πάνω από 10% δεδομένου ότι το τελευταίο πεντάμηνο είναι ιδιαίτερα δυναμικό (τουρισμός, άνοιγμα σχολείων, εορτές Χριστουγέννων) για την αγορά συγκριτικά με τους πρώτους μήνες του έτους.

