Μόνο 1 στα 3 ευρώ έχει πέσει στην αγορά από το Ταμείο Ανάκαμψης

Καμπανάκι για την πορεία Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας (ΕΣΑΑ) «Ελλάδα 2.0» χτύπησε και ο αντιπρόεδρος της Τράπεζας της Ελλάδος, Θόδωρος Πελαγίδης. Μιλώντας σε ενημέρωση των στελεχών του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΕΑ) το βράδυ της Δευτέρας, είπε ότι από τα 36 δισ. ευρώ του εθνικού Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας, μόλις τα 10 δισ. ευρώ έχουν φτάσει στην αγορά.

Ο αντιπρόεδρος της Τραπέζης της Ελλάδος πρόσθεσε ακόμη ότι πρέπει να «τρέξουμε» πολύ τους επόμενους 12 μήνες, προκειμένου να διασφαλιστούν τα υπόλοιπα 26 δισ. ευρώ του προγράμματος.