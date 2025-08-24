Ψηφιακοί ντετέκτιβ και τεχνητή νοημοσύνη στην υπηρεσία της Εφορίας

Ενας ψηφιακός «ντετέκτιβ» διασταυρώνει τις κινήσεις όλων των τραπεζικών λογαριασμών του ιδιοκτήτη ενός beach bar στις Σποράδες που δεν έχει εκδώσει 5.000 αποδείξεις, συγκρίνει τις αγορές πολυτελών αυτοκινήτων ενός γιατρού στο Κολωνάκι με τα εισοδήματα που δήλωσε, εντοπίζει την απόκτηση διαμερισμάτων από υδραυλικό που εμφανίζεται να ζει με 800 ευρώ τον μήνα. Κάθε κομμάτι του παζλ βρίσκεται σε διαφορετικό μέρος της χώρας, όμως η ΑΑΔΕ συλλέγει και συνθέτει όλα τα στοιχεία από τις αναρτήσεις στα social media με τις διακοπές στις Μαλδίβες, τα ακριβά εστιατόρια, τις φωτογραφίες από τα πάρτυ στη Μύκονο, την ενοικίαση βίλας στο Airbnb, αποκαλύπτοντας την πραγματική εικόνα του εισοδήματος κάθε ελεγχόμενου.

