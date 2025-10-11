Νέες ΚΥΑ για στήριξη πληγέντων από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού – Χορήγηση στεγαστικής συνδρομής

Τρεις νέες Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις εκδόθηκαν σε συνέχεια των μέτρων στήριξης για τους πολίτες που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού 2025.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας:

Οριοθετούνται επισήμως οι πληγείσες περιοχές, βάσει των πορισμάτων των επιτόπιων αυτοψιών που διενεργήθηκαν. Καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες θα χορηγηθεί στεγαστική συνδρομή για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτήρια.

Συγκεκριμένα:

ΚΥΑ με ΚΑΔ 57043 (ΦΕΚ Β’ 5347/07.10.2025): Ορίζονται οι περιοχές της Ανατολικής Αττικής και των Νήσων της Περιφέρειας Αττικής ως πληγείσες από τις πυρκαγιές Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου 2025, στις οποίες θα χορηγηθεί στεγαστική συνδρομή.

ΚΥΑ με ΚΑΔ 57673 (ΦΕΚ Β’ 5390/09.10.2025): Αφορά την αποκατάσταση ζημιών από τις πυρκαγιές Ιουλίου 2025σε περιοχές των Π.Ε. Ευβοίας (Στερεά Ελλάδα), Αρκαδίας, Κορινθίας και Μεσσηνίας (Πελοπόννησος), Λασιθίου και Χανίων (Κρήτη), καθώς και από τις πυρκαγιές Ιουνίου και Αυγούστου 2025 στη Χίο(Βόρειο Αιγαίο).

ΚΥΑ με ΚΑΔ 57686 (ΦΕΚ Β’ 5391/09.10.2025): Προβλέπεται η οριοθέτηση περιοχών και η χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για ζημιές από τις πυρκαγιές του Αυγούστου 2025 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Άρτας και Πρέβεζας (Ήπειρος), Ζακύνθου (Ιόνια Νησιά), Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας (Δυτική Ελλάδα), καθώς και από την πυρκαγιά του Ιουλίου 2025στη Θεσπρωτία (Ήπειρος).

Στεγαστική Συνδρομή – Προθεσμίες και διαδικασίες

Η Στεγαστική Συνδρομή παρέχεται εξ ολοκλήρου ως κρατική αρωγή, με ανώτατο όριο τα 150 τετραγωνικά μέτρα ανά ιδιοκτησία. Η ενίσχυση αυτή αφορά την ανακατασκευή, την επισκευή, την αποπεράτωση ή ακόμη και την αυτοστέγαση, δηλαδή την αγορά νέας κατοικίας, εφόσον η υφιστάμενη δεν μπορεί να αποκατασταθεί. Η στεγαστική συνδρομή καλύπτεται 100%, χωρίς να απαιτείται δάνειο.

Διαβάστε περισσότερα στο δημοσίευμα του https://www.insider.gr πατώντας ΕΔΩ