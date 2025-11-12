Nέο κεφάλαιο στην παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού οπωροφόρων δένδρων στην Ελλάδα από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

Πολλαπλασιαστικό υλικό ποικιλιών ελιάς, μηλιάς, κερασιάς, αχλαδιάς για την προμήθεια των φυτωρίων και των αγροτών με φυτά ανωτέρας ποιότητας με πιστοποιημένη ποικιλιακή ταυτότητα και φυτοϋγεία

Σημαντικά βήματα για τη διασφάλιση της ποιότητας και της ιχνηλασιμότητας του πολλαπλασιαστικού υλικού στη χώρα μας πραγματοποιούν τα Ινστιτούτα του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, με την πιστοποίηση προβασικών φυτειών από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥπΑΑΤ).

Την τελευταία δεκαετία, δύο Ινστιτούτα του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου στα Χανιά και το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων στη Νάουσα, δημιούργησαν υποδομές δικτυοκηπίων και μετά από εκτεταμένους γονοτυπικούς και φυτοπαθολογικούς ελέγχους πιστοποίησαν προβασικό υλικό σημαντικών ποικιλιών οπωροφόρων δένδρων. Η πιστοποίηση αυτή αποτελεί ορόσημο για την ελληνική γεωργία, καθώς είναι η πρώτη φορά που ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, ο μεγαλύτερος εθνικός διατηρητής ποικιλιών, διαθέτει πιστοποιημένο προβασικόυλικό στους φυτωριούχους.

Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται η δυνατότητα των φυτωριούχων να προμηθεύονται στην Ελλάδα πολλαπλασιαστικό υλικό υψηλής ποιότητας, συμβάλλοντας στην αναβάθμιση της φυτοϋγείας και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής δενδροκομίας, ενώ ταυτόχρονα περιορίζεται ο κίνδυνος εισόδου νέων εχθρών και παθογόνων στην χώρα.

Γνωρίζουμε στις φυτωριακές επιχειρήσεις πως ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ διαθέτει πλέον πιστοποιημένο προβασικό υλικό για τα παρακάτω είδη φυλλοβόλων δένδρων:

Μηλιάς,ποικιλίεςQuerina, Red Chief,

Αχλαδιάς, ποικιλία Κοντούλα Λεχαΐου,

Κερασιάς, ποικιλία Van.

Ολες οι παραπάνω ποικιλίες προστίθονται στις 13 ποικιλίες ελιάς που έχουν πιστοποιηθεί τα τελευταία χρόνια στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και συγκεκριμένα στις: Αδραμυτινή, Αμφίσσης, Βαλανολιά, Γαϊδουρελιά, Θρουμπολιά, Καλαμών, Κορωνέικη, Κουτσουρελιά, Λιανολιά Κέρκυρας, Μεγαρείτικη, Στρογγυλολιά, Τσουνάτη και Χονδρολιά Χαλκιδικής, Arbequine και Picual.

Ειδικά για την ελιά, της οποίας η πιστοποίηση προηγήθηκε των άλλων ειδών, ήδη περισσότερα από 30 φυτώρια σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας έχουν προμηθευτεί προβασικό υλικό. Ιδίως στην Κρήτη, επιτεύχθηκε ευρεία γεωγραφική κάλυψη χάρη στη χρηματοδότηση της Περιφέρειας Κρήτης μέσω του έργου «Παραγωγή προβασικού πολλαπλασιαστικού υλικού ποικιλιών ελιάς στην Περιφέρεια Κρήτης – CertOlive», που προβλέπει τη διάθεση προβασικού υλικού των τριών βασικών ποικιλιών του νησιού στα τοπικά φυτώρια.

Πληροφορίες για τη διάθεση προβασικού υλικού :

Ελιά : Ινστιτούτο Ελιάς Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου,

email: [email protected]

Μηλιά, αχλαδιά, κερασιά : Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων στη Νάουσαemail:

[email protected]