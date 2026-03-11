Τελευταία Νέα
Νευρικότητα στην αγορά πετρελαίου, ζητούμενο η ισορροπία των τιμών κάτω από τα 90 δολάρια

Συνεδριάσεις για «γερά νεύρα» σημειώνονται τις τελευταίες ημέρες στις διεθνείς αγορές, με τις τιμές του πετρελαίου να διαγράφουν πρωτόγνωρες μεταβολές, καθώς από τα 120 δολάρια που άγγιξαν τη Δευτέρα, ως αντίδραση στην κλιμάκωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, από χθες υποχωρούν κάτω από τα 90 δολάρια το βαρέλι και παραμένουν κάτω από αυτό το ψυχολογικό όριο.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent διαμορφώνονται σε τιμές κοντά στα 87 δολάρια το βαρέλι, με πτώση συγκριτικά με την χθεσινή συνεδρίαση, καθώς καλλιεργήθηκαν προσδοκίες για μικρότερη διάρκεια του πολέμου.

Επιπλέον, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας πρότεινε τη μεγαλύτερη απελευθέρωση αποθεμάτων πετρελαίου στην ιστορία του, πάνω από τα 182 εκατομμύρια βαρέλια που απελευθέρωσε ο οργανισμός το 2022, όταν η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία.

