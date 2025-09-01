Οι συνταξιούχοι Μεσσηνίας θα συμμετέχουν στην Πανελλαδική συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη

Μέτρα ενάντια στην ακρίβεια με πραγματικές αυξήσεις , αναδρομικά, 13η και 14η σύνταξη, κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης ζητούν μεταξύ άλλων οι συνταξιούχοι και προχωρούν σε πανελλαδική απεργία. Η κινητοποίηση θα γίνει στον Λευκό Πύργο, στη Θεσσαλονίκη, όπου το παρών θα δώσουν και οι συνταξιούχοι Μεσσηνίας.

Στην σχετική ανακοίνωσή τους αναφέρεουν:

Είμαστε αποφασισμένοι. Είμαστε ξανά στον Δρόμο.

Θέλουμε να κάνουμε ξεκάθαρο ότι οι συνταξιούχοι δεν πρόκειται να δεχθούμε τα ψίχουλα που μας υπόσχονται στα πλαίσια την δημοσιονομικής πολιτικής και της πολεμικής οικονομίας.

Γι’ αυτό ανταποκριθήκαμε στο κάλεσμα της ομοσπονδίας μας, (συμπληρώσαμε ένα Πούλμαν με 54 συμμετοχές) και θα συμμετέχουμε στην Πανελλαδική συγκέντρωση των συνταξιούχων στην Θεσσαλονίκη το Σάββατο 6 Σεπτέμβρη 5μμ μπροστά στον Λευκό Πύργο, μαζί με τα Σωματεία και τα συνδικάτα διεκδικώντας, ότι όλες οι κυβερνήσεις μας έχουν αφαιρέσει. Διεκδικώντας ότι σε όλη μας την ζωή πληρώσαμε και δεν τα χρωστάμε σε κανέναν.

Είμαστε ξανά στον δρόμο του αγώνα, γιατί δεν αντέχουμε:

– Την χειροτέρευση της ζωής μας που καθημερινά επιδεινώνεται από τις πολιτικές όλων των Κυβερνήσεων.

– Tα ψέματα και τις μισές αλήθειες για το που τάχα η κυβέρνηση θα βρει τα χρήματα, όταν όλες οι κυβερνήσεις έχουν κάνει το ασφαλιστικό δημοσιονομικό πρόβλημα, αρπάζοντας από εμάς κάθε χρόνο δισεκατομμύρια από τις περικοπές. Την ίδια στιγμή δεν υπάρχει δημοσιονομικό πρόβλημα για λογαριασμό των δανειστών, τραπεζιτών, των επιχειρηματικών ομίλων, και των καταστρεπτικών πολεμικών δαπανών, αφού συνεχίζουν να τους χρηματοδοτούν με δισεκατομμύρια.

Απαιτούμε:

– Μέτρα ενάντια στην ακρίβεια με πραγματικές αυξήσεις σε όλους τους συνταξιούχους, καταβολή των αναδρομικών, της 13ης και 14ης σύνταξης, κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, ενσωμάτωση της προσωπικής διαφοράς στην κύρια σύνταξη.

– Μέτρα για την υγεία με αναβάθμιση της Πρωτοβάθμιας περίθαλψης, με άμεσες προσλήψεις γιατρών, νοσηλευτικού προσωπικού σε όλες τις δομές υγείας. Άνοιγμα δομών υγείας και χειρουργικών κλινών που είναι ανενεργές. Πραγματικά δωρεάν υγεία με κατάργηση των κρατήσεων για την υγεία σε κύριες και επικουρικές συντάξεις, με δωρεάν παροχή φαρμάκων.