Οι τρεις ανατροπές στους φόρους το 2026 και το 2027 για τους ελεύθερους επαγγελματίες

«Φουσκωμένο» ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα, «ψαλίδι» 50% του τεκμηρίου για όσους δραστηριοποιούνται σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους και εξαίρεση από το τεκμαρτό εισόδημα για τις νέες μητέρες κατά το έτος γέννησης του παιδιού και τα επόμενα 2 έτη φέρνουν οι αλλαγές στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών, οι οποίες ενεργοποιούνται από τα φετινά εισοδήματα τα οποία θα φορολογηθούν το 2026.

Η νέα φορολογική κλίμακα ευνοεί περισσότερο όσους έχουν παιδιά και όσους δηλώνουν μεσαία και υψηλότερα εισοδήματα

Οι 700.000 ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι θα πρέπει να κάνουν υπομονή έως την άνοιξη του 2027 για να δουν τις φοροελαφρύνσεις που προκύπτουν από τη νέα φορολογική κλίμακα η οποία ευνοεί περισσότερο όσους έχουν παιδιά και όσους δηλώνουν μεσαία και υψηλότερα εισοδήματα.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του in.gr πατώντας εδώ