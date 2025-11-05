Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τα Τέλη Κυκλοφορίας

Από την Δευτέρα τα τέλη κυκλοφορίας έχουν αναρτηθεί από την ΑΑΔΕ στην πλατφόρμα myCar. Μπορεί για φέτος να μην υπάρχουν αλλαγές ως προς τα ποσά που θα πληρώσουμε ή τις προσαυξήσεις για την εκπρόθεσμη καταβολή τους, παρόλα αυτά ο κλοιός στενεύει περισσότερο για όσους προχωρήσουν σε άρση ακινησίας των αυτοκινήτων τους και τελικά αποδειχθεί ψευδής.

Πώς εκδίδονται και πληρώνονται τα τέλη κυκλοφορίας

Τα ειδοποιητήρια των τελών κυκλοφορίας 2026 έχουν αναρτηθεί στην πλατφόρμα myCAR της ΑΑΔΕ.

Ο κάθε ιδιοκτήτης μπορεί:

• να εκτυπώσει το ειδοποιητήριο πληρωμής,

• ή να εξοφλήσει απευθείας μέσω e-banking, κάρτας, τράπεζας ή ΕΛΤΑ, χρησιμοποιώντας τον μοναδικό κωδικό RF.

Η προθεσμία πληρωμής λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2025, χωρίς δυνατότητα παράτασης τουλάχιστον μέχρι και αυτή τη στιγμή

