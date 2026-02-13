Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η πρώτη φάση αποκατάστασης του έφιππου Ανδριάντα | Κ. Τζιούμης: « 55 χρόνια μετά συντηρούμε και τον Ανδριάντα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη» (video)

Επιτυχώς ολοκληρώθηκε η πρώτη και πιο κρίσιμη φάση των εργασιών συντήρησης του έφιππου ανδριάντα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη στην Πλατεία Άρεως.

Το ιστορικό μνημείο αποσπάστηκε από το βάθρο του και μεταφέρθηκε σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, όπου θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες αποκατάστασης.

Κώστας Τζιούμης: « 55 χρόνια μετά συντηρούμε και τον Ανδριάντα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη»

Συνέντευξη Τύπου παραχώρησε σήμερα, Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026, ο Δήμαρχος Τρίπολης κ. Κώστας Τζιούμης, στο νέο Δημαρχείο, με αφορμή τη μεταφορά του έφιππου ανδριάντα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη από την πλατεία Άρεως.

Η πρωτοβουλία για τη συντήρηση του ανδριάντα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη δεν προέκυψε τυχαία ούτε χωρίς ουσιώδες έρεισμα. Καταρχάς, από το 1971, όταν τοποθετήθηκε για πρώτη φορά, δεν είχε πραγματοποιηθεί ποτέ συντήρηση ούτε καν έλεγχος από ειδικό, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν φθορές. Στην περίπτωσή μας καλέσαμε δύο (2) γλύπτες, οι οποίοι έκαναν επιτόπια αυτοψία και διαπίστωσαν τα σοβαρά προβλήματα και τις σημαντικές φθορές, όχι μόνο στο εξωτερικό αλλά και στο εσωτερικό του ανδριάντα, οδηγούμενοι στη λύση της συντήρησής του σε ειδικό χώρο και όχι επιτόπου.

Άλλωστε, τα μακροσκοπικά ευρήματα επιβεβαιώθηκαν και από τον καθηγητή της ΑΣΚΤ και γλύπτη κ. Μάρκο Γεωργιλάκη, μετά τη διαγνωστική τομή, ο οποίος ξεκάθαρα αναφέρει τα εξής: οι φθορές του ανδριάντα είναι πολύ σοβαρές λόγω των καταπονήσεων που έχει δεχτεί από τις καιρικές συνθήκες, τις πιέσεις του αέρα κ.λπ., αλλά εξίσου σοβαρά είναι και τα προβλήματα στο εσωτερικό του έργου, τα οποία επηρεάζουν την ασφαλή στήριξή του στο βάθρο. Η παραμονή του υπό αυτές τις συνθήκες θέτει ζητήματα ασφάλειας, καθώς μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να συμβεί κάποιο ατύχημα, μικρής ή μεγάλης σημασίας. Στην έκθεση του κ. καθηγητή προστέθηκε και το έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού, σύμφωνα με το οποίο η κατάσταση έδρασης του ανδριάντα επί του βάθρου κρίνεται ιδιαιτέρως επισφαλής και δυνητικά επικίνδυνη, τόσο για το κοινό όσο και για το ίδιο το γλυπτό, με αποτέλεσμα να καθίσταται αναγκαία η μεταφορά του.

Δεδομένων των παραπάνω, ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση με την ασφαλή απόσπαση του γλυπτού από το βάθρο και τη μεταφορά του σε ειδικό εργαστήριο προκειμένου να ξεκινήσουν οι εργασίες συντήρησης, χωρίς να διαταραχθεί η γεωμετρία και η σύνθεση του αγάλματος. Τα επόμενα στάδια είναι καταγεγραμμένα στην έκθεση και μπορείτε να τα διαβάσετε αναλυτικά. Ο προβλεπόμενος χρόνος συντήρησης εκτιμάται στους τρεις (3) μήνες περίπου σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στη ΒΙΠΕ Τρίπολης, ο οποίος θα φυλάσσεται από εταιρεία security 24 ώρες το 24ωρο. Στο διάστημα αυτό θα ενημερώνουμε τους πολίτες με δελτία τύπου και βίντεο για την εξέλιξη των εργασιών.

Για τη δημοτική μας αρχή, η συντήρηση και η διάσωση του έφιππου ανδριάντα του Απελευθερωτή του Γένους είναι επιβεβλημένη και δεν χωρά αμφιβολίες. Η διατήρηση του έργου εντός των ορίων της Αρκαδίας και η υλοποίηση των εργασιών αποκατάστασης κοντά στην πόλη της Τριπολιτσάς έχουν και συμβολική σημασία: θέλουμε ο Γέρος του Μοριά να παραμείνει στη γη που γεννήθηκε, αγάπησε και έδωσε τη ζωή του για τη δική μας ελευθερία. Ακούσαμε και σεβαστήκαμε την κοινή γνώμη, που ήθελε και θέλει τον Γέρο κοντά της, και καταλήξαμε στη σωστότερη λύση: να πραγματοποιηθεί ολοκληρωμένη συντήρηση του γλυπτού και να επανατοποθετηθεί με πλήρη ασφάλεια στη θέση του, ώστε να μας εποπτεύει για πολλά ακόμη χρόνια.

Εμείς θα συνεχίσουμε το έργο της συντήρησης και διάσωσης με υπευθυνότητα και σοβαρότητα, στόχος μας η ουσιαστική και πλήρης αποκατάσταση του έφιππου ανδριάντα, κλείνοντας τα αυτιά μας σε κακόβουλα – ανυπόστατα σχόλια και παράλογες θεωρίες. Ο ανδριάντας του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη ανήκει σε όλους τους Έλληνες και η προστασία του είναι ευθύνη όλων.

