Παγκόσμια Ημέρα Αλτσχάιμερ: Δράση ενημέρωσης και δωρεάν τεστ μνήμης από την Μ.Φ.Η. Παπαδοπούλειον στην Καλαμάτα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Παγκόσμια Ημέρα Αλτσχάιμερ (21 Σεπτεμβρίου) υπενθυμίζει την ανάγκη για ενημέρωση, πρόληψη και στήριξη. Στην Ελλάδα εκτιμάται ότι περίπου 200.000 άτομα ζουν με άνοια, ενώ 280.000–300.000 παρουσιάζουν ήπια νοητική διαταραχή. Η νόσος Alzheimer είναι η συχνότερη μορφή· η έγκαιρη αναγνώριση και η ολιστική φροντίδα βελτιώνουν ουσιαστικά την ποιότητα ζωής.

H Μ.Φ.Η. Παπαδοπούλειον διοργανώνει για δεύτερη χρονιά δράση ενημέρωσης και πρόληψης στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας, στις 22 Σεπτεμβρίου, από τις 10:00 έως τις 14:00. Στο πλαίσιο της δράσης θα πραγματοποιηθούν από το Τμήμα Ψυχολογίας Νευροψυχολογίας τεστ μνήμης και εκτίμηση της νοητικής κατάστασης για άτομα άνω των 60 ετών, ενώ θα παρέχεται παράλληλα συμβουλευτική σε φροντιστές και οικογένειες ατόμων με άνοια.

Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας θα πραγματοποιεί αξιολόγηση λειτουργικότητας και ισορροπίας και θα παρέχει πρακτικές οδηγίες για την καθημερινότητα. Παράλληλα, η κλινική διαιτολόγος-διατροφολόγος, κα. Πηνελόπη Δουβόγιαννη, θα παρουσιάσει διατροφικές κατευθύνσεις για την πρόληψη και την ενίσχυση της εγκεφαλικής υγείας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στα υλικά που θα παραδοθούν στους συμμετέχοντες:

ασκησιολόγιο νοητικής ενδυνάμωσης,

ασκησιολόγιο φυσικής δραστηριότητας και

διατροφικές οδηγίες προς άμεση εφαρμογή.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία στοχεύει να ενημερώσει υπεύθυνα και να απαντήσει σε ερωτήματα που απασχολούν πολλούς συνανθρώπους μας, όπως:

είναι φυσιολογικό να ξεχνάμε μεγαλώνοντας;

πότε η μνήμη εκφράζει υγιή γήρανση και πότε μπορεί να αποτελεί ένδειξη άνοιας;

ποιες επιλογές φροντίδας υπάρχουν και πώς η φαρμακευτική αγωγή, σε συνδυασμό με μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις, βελτιώνει την καθημερινότητα;

Η συμμετοχή είναι ελεύθερη, με περιορισμένο αριθμό θέσεων.

Για κράτηση θέσης: 27210 62235 & 27210 60361.

Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας

Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025

10:00 – 14:00