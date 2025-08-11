Πάνω από 8.000 στρέμματα κάηκαν στην Ολυμπία – Τέταρτη φωτιά σε 30 χρόνια στην ίδια περιοχή

Σοβαρή περιβαλλοντική και οικονομική καταστροφή προκάλεσε η πυρκαγιά στην ορεινή ζώνη του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας το περασμένο τριήμερο, καθώς άφησε πίσω της περίπου 8.000 στρέμματα καμένη γη, εκ των οποίων τα 5.000 αφορούν δασικές εκτάσεις και τα υπόλοιπα 3.000 γεωργικές εκτάσεις, κυρίως ελαιώνες, σταφίδες και αμπελώνες.

Όπως δήλωσε στην ΕΡΤ Πύργου ο δασάρχης Πύργου, Παναγιώτης Λάττας, είναι ισχυρό το πλήγμα στο φυσικό περιβάλλον και την τοπική οικονομία, προσθέτοντας ότι η συγκεκριμένη περιοχή έχει καεί τέσσερις φορές μέσα σε τριάντα χρόνια.

«Αρκετές εκτάσεις είχαν ξανακαεί το 1998, το 2007 και το 2021. Κατά συνέπεια, είναι μια ζημιά ουσιαστικά επαναλαμβανόμενη, η οποία έχει πολλαπλές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον, στην άγρια ζωή, στην αγροτική παραγωγή και γενικότερα στην κοινωνία, διότι είναι ψυχοφθόρο και επίπονο να βιώνουν οι συμπολίτες μας διαρκώς μια καταστροφή στις καλλιέργειές τους και στον δασικό πλούτο», τόνισε και στη συνέχεια παρέθεσε τις επόμενες ενέργειες που θα γίνουν από το δασαρχείο.

«Θα γίνει ξανά δορυφορική αποτύπωση για να υπολογιστεί η ζημιά από την αναζωπύρωση του Σαββάτου κοντά στο Χελιδόνι, η οποία υπολογίζεται ότι είναι περίπου 200 – 300 στρέμματα δάσους. Ύστερα θα εκδοθούν αποφάσεις απαγόρευσης βόσκησης και θήρας στην πυρόπληκτη ζώνη και θα δούμε σε ποια σημεία ενδεχομένως να είναι αναγκαία αντιπλημμυρικά έργα ή δράσεις υλοτόμησης», ανέφερε ο κ. Λάττας υπογραμμίζοντας την ανάγκη διαρκούς επαγρύπνησης και ευθύνης.

«Πρέπει όλοι να συμβάλουμε στην προστασία του περιβάλλοντος, που είναι βασική παράμετρος στην ποιότητα ζωής, και της αγροτικής παραγωγής, που είναι η κύρια πηγή εισοδήματος στην περιοχή μας», δήλωσε.