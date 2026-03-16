Πιο κοντά το μέτρο του fuel pass με πετρέλαιο στα 100 δολάρια λέει ο Όμηρος Τσάπαλος

Με το πετρέλαιο να σταθεροποιείται στα 100 δολάρια το βαρέλι (στα υψηλοτέρα επίπεδα από το 2020-2022 το μπρεντ) και με τις τιμές της βενζίνης να αυξάνονται μέρα με την μέρα -με τη μέση τιμή πανελλαδικά να αγγίζει ήδη τα 2 ευρώ το λίτρο-, το μέτρο του Fuel Pass φαίνεται να μπαίνει στα άμεσα σχέδια της κυβέρνησης.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος, μιλώντας στην ΕΡΤ νωρίτερα σήμερα (16.3.2026) ανέφερε ότι εξετάζεται η υιοθέτηση του μέτρου Fuel Pass, ενός επιδόματος καυσίμων που παρέχεται στους πολίτες για τη χρήση καυσίμου με κριτήρια εισοδηματικά και περιουσιακά, με στόχο να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή και να στηριχτούν κυρίως τα νοικοκυριά που πλήττονται περισσότερο από την αύξηση του κόστους μετακίνησης.

Σχολιάζοντας το θέμα το τελευταίο διάστημα έχει σημειώσει ότι στη φαρέτρα των μέτρων που κοιτάζει η κυβέρνηση περιλαμβάνονται μέτρα τύπου Fuel Pass και επιδοτήσεις στην περίπτωση που οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές διατηρηθούν στα 100 δολάρια και υψηλότερα για διάστημα τριών εβδομάδων.

