Προσωπικός αριθμός: Παράταση μέχρι τις 5 Νοεμβρίου για την έκδοσή του μέσω του myInfo στο pa.gov.gr

Παράταση μέχρι τις 5 Νοεμβρίου παίρνει η διαδικασία έκδοσης Προσωπικού Αριθμού (ΠΑ) από τους πολίτες. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα επιλογής των δύο πρώτων ψηφίων του προθέματος του ΑΦΜ, είτε μέσω της εφαρμογής myInfo στο pa.gov.gr, είτε μέσω ΚΕΠ και Προξενικών Αρχών.

Η παράταση για την έκδοση Προσωπικού Αριθμού δίνεται προκειμένου οι πολίτες να έχουν τη μέγιστη χρονική δυνατότητα επιλογής των δύο πρώτων ψηφίων, όπως προβλέπεται άλλωστε και από τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις. Το τρίτο κατά σειρά ψηφίο είναι αλφαβητικό και παράγεται αυτόματα.