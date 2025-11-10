Προβλήματα από την κακοκαιρία στον αυτοκινητόδρομο Μορέα

Σοβαρά προβλήματα έχουν προκληθεί σήμερα το πρωί στον αυτοκινητόδρομο του Μορέα, στο τμήμα που συνδέει την εθνική οδό Καλαμάτας – Τρίπολης , εξαιτίας της έντονης κακοκαιρίας που πλήττει τη Μεσσηνία και την Αρκαδία. Κλειστός έμεινα για περιορισμένο χρονικό διάστημα ο αυτοκινητόδρόμος στο ύψος των Παραδεισίων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ρέμα που βρίσκεται παράλληλα με τον δρόμο υπερχείλισε, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσει το οδόστρωμα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, του αυτοκινητόδρομου . Στο σημείο έχουν σπεύσει οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και πληρώματα της Τροχαίας, ενώ ορισμένα αυτοκίνητα έχουν ακινητοποιηθεί μέσα στα νερά. Η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσχέρεια, ενώ οι αρχές καλούν τους οδηγούς να αποφεύγουν την κίνηση στο συγκεκριμένο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου μέχρι να ολοκληρωθούν οι ενέργειες άντλησης των υδάτων και να αποκατασταθεί η κυκλοφορία.

Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκονται έντονα καιρικά φαινόμενα σε Μεσσηνία, Αρκαδία και Λακωνία, με ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες, που προκαλούν προβλήματα σε σημεία του οδικού δικτύου και σε αγροτικές Οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας βρίσκονται σε συναγερμό, ενώ οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή σε σημεία με συσσώρευση υδάτων.

πηγή: www.ertnews.gr