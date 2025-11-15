Ψηφιακή επικοινωνία: Μπορείς να βάλεις «φρένο» στα μηνύματα;

Το κινητό είναι το πρώτο πράγμα που πιάνουμε στα χέρια μας το πρωί και το τελευταίο που αφήνουμε πριν κοιμηθούμε το βράδυ. Οι συνεχείς ειδοποιήσεις και τα μηνύματα μας βάζουν σε μια κατάσταση διαρκούς συνδεσιμότητας, η οποία, αν και σε πολλές περιπτώσεις χρήσιμη, έχει τίμημα: εξάντληση, υπερφόρτωση και συναισθηματική απομάκρυνση.

Τα όρια λοιπόν στις επαφές είναι πιο σημαντικά από ποτέ, όχι μόνο για να προστατεύσουμε τον χρόνο μας, αλλά και για να διατηρήσουμε την ψυχική μας ηρεμία και τις σχέσεις μας, ουσιαστικές.

Η σημασία των ορίων στη σύνδεση

Όταν η τεχνολογία και τα μηνύματα γίνονται η βάση της επικοινωνίας, η ψυχική φόρτιση αυξάνεται και η συναισθηματική επαφή γίνεται πιο επιφανειακή.

Η έρευνα έχει δείξει ότι οι συνεχείς διακοπές στην επικοινωνία μειώνουν την ποιότητα των διαπροσωπικών σχέσεων. Επιπλέον, η έλλειψη σαφήνειας στις ψηφιακές αλληλεπιδράσεις, όπως το «ghosting» ή οι ασαφείς απαντήσεις, μπορεί να βλάψει την ψυχική υγεία ενώ η υπερφόρτωση με μηνύματα, αυξάνει τη συναισθηματική ένταση.